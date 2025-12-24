北市年拆逾2000件危險違建 未維護者最高罰30萬

北市建管處對搖搖欲墜影響公共安全及已廢棄朽壞鐵架等違建，皆以專案方式即刻執行，派工直接拆除，民國114年已專案執行2000餘件。（圖／台北市建管處）

近年北市受全球極端氣候影響，偶有建物受颱風、豪雨等天然災害影響，又未即時維護導致災情發生，北市建管處對搖搖欲墜影響公共安全及已廢棄朽壞鐵架等違建，皆以專案方式即刻執行，派工直接拆除，民國114年已專案執行2000餘件。

建管處表示，針對影響公共安全類型既存違建，均以年度專案方式優先執行疏導改善，今年迄12月20日營業性廚房完成改善112件、屋頂既存違建隔出3個以上使用單元完成改善164件、加蓋第2層以上違建拆除11件、經消防局通報發生火災案件改善62件等。

建管處補充，去年度違建執行成果於「內政部違章建築及廣告物督導考核計畫」獲特優之評比，且評分為歷來最高之99.10分，執行成效備受肯定。

建管處提醒，依建築法77條規定，建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，如有未善盡管理責任造成違建掉落影響公共安全之情形，將依建築法第91條處6萬元以上30萬元以下罰鍰，籲請民眾應善盡維護建築物安全責任，共同維護居住安全，免遭受罰。

