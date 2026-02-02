北市年節食品抽驗 白木耳不合格率達四成

台北市衛生局今天（2日）表示，農曆年前隨機抽驗市售年節食品花椒、竹笙、菇類等多種產品181件，其中20件產品不符規定，其中品質檢驗不合格17件，並以白木耳抽驗10件、4件不合格，不合格率最高、達40%。

台北市衛生局發布，農曆年前隨機抽驗市售年節食品花椒、竹笙、菇類等多種產品181件，品質檢驗不合格17件，以白木耳不合格率40%最高。圖為不符規定的白木耳。（圖／台北市衛生局提供）

衛生局召開例行記者會，發布年節食品抽驗結果，計在北市賣場、傳統市場、餐飲店、食品行等地點，抽驗花椒、竹笙、菇類、米濕製品、白木耳、花生製品、金針、烘焙食品、生鮮蔬果、堅果加工、即食豆製品、生鮮肉品及其加工品、生鮮水產及其加工品等共181件。

廣告 廣告

衛生局說，有20件不符規定，其中17件品質檢驗不符規定（含2件標示同時不符規定）及3件標示不符規定，都已下架，來自外縣市的則移請轄屬衛生局辦理。

17件品質不合格部分，衛生局說，包含4件生鮮蔬果、4件白木耳、1件猴頭菇、1件花椒，分別檢出1至9項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」。1件竹笙及1件巴西蘑菇檢出重金屬鎘不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」。以及3件蝦米檢出漂白劑二氧化硫。1件烏魚子檢出甜味劑環己基（代）磺醯胺酸鹽及糖精；1件牛肉干檢出防腐劑己二烯酸不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」。

衛生局分析各類產品不合格率情況，以白木耳抽驗10件、4件不合格，不合格率40%最高。其次是生鮮蔬果抽驗11件、4件不合格，不合格率36.4%。菇類抽驗6件、2件不合格，不合格率33.3%、排第三。以及花椒抽驗4件、1件不合格，不合格率25%。竹笙抽驗5件、1件不合格，不合格率20%。水產加工品抽驗25件、4件不合格，不合格率16%。肉加工品抽驗10件、1件不合格，不合格率10%。

衛生局補充，重點檢驗項目為防腐劑、漂白劑、著色劑、甜味劑、保色劑、殘留農藥、動物用藥、黃麴毒素、硼酸及其鹽類、重金屬、邦克列酸等，依品項擇定檢驗項目。

衛生局說，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」，違反食品安全衛生管理法，依法處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。重金屬不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」，違反食安法，依法應予沒入銷毀及經限期改正卻屆期不改正，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。食品添加物含量不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，違反食安法，依法處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

另外，2件烏魚子，開陽（蝦仁）、香瓜子、開心果各1件，共5件未依食安法規定標示，依法處分責任廠商4萬元以上、400萬元以下或3萬元以上300萬元以下罰鍰，並限期回收改正，改正前不得販賣。

責任主編：于維寧