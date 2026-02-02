北市年節食品抽驗 白木耳不合格率達四成
台北市衛生局今天（2日）表示，農曆年前隨機抽驗市售年節食品花椒、竹笙、菇類等多種產品181件，其中20件產品不符規定，其中品質檢驗不合格17件，並以白木耳抽驗10件、4件不合格，不合格率最高、達40%。
衛生局召開例行記者會，發布年節食品抽驗結果，計在北市賣場、傳統市場、餐飲店、食品行等地點，抽驗花椒、竹笙、菇類、米濕製品、白木耳、花生製品、金針、烘焙食品、生鮮蔬果、堅果加工、即食豆製品、生鮮肉品及其加工品、生鮮水產及其加工品等共181件。
衛生局說，有20件不符規定，其中17件品質檢驗不符規定（含2件標示同時不符規定）及3件標示不符規定，都已下架，來自外縣市的則移請轄屬衛生局辦理。
17件品質不合格部分，衛生局說，包含4件生鮮蔬果、4件白木耳、1件猴頭菇、1件花椒，分別檢出1至9項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」。1件竹笙及1件巴西蘑菇檢出重金屬鎘不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」。以及3件蝦米檢出漂白劑二氧化硫。1件烏魚子檢出甜味劑環己基（代）磺醯胺酸鹽及糖精；1件牛肉干檢出防腐劑己二烯酸不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」。
衛生局分析各類產品不合格率情況，以白木耳抽驗10件、4件不合格，不合格率40%最高。其次是生鮮蔬果抽驗11件、4件不合格，不合格率36.4%。菇類抽驗6件、2件不合格，不合格率33.3%、排第三。以及花椒抽驗4件、1件不合格，不合格率25%。竹笙抽驗5件、1件不合格，不合格率20%。水產加工品抽驗25件、4件不合格，不合格率16%。肉加工品抽驗10件、1件不合格，不合格率10%。
衛生局補充，重點檢驗項目為防腐劑、漂白劑、著色劑、甜味劑、保色劑、殘留農藥、動物用藥、黃麴毒素、硼酸及其鹽類、重金屬、邦克列酸等，依品項擇定檢驗項目。
衛生局說，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」，違反食品安全衛生管理法，依法處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。重金屬不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」，違反食安法，依法應予沒入銷毀及經限期改正卻屆期不改正，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。食品添加物含量不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，違反食安法，依法處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。
另外，2件烏魚子，開陽（蝦仁）、香瓜子、開心果各1件，共5件未依食安法規定標示，依法處分責任廠商4萬元以上、400萬元以下或3萬元以上300萬元以下罰鍰，並限期回收改正，改正前不得販賣。
責任主編：于維寧
其他人也在看
黃仁勳才剛去過！「嘉佩樂酒店」違規了 檢出竹笙重金屬超標
農曆春節將至，臺北市衛生局於年前至臺北市賣場、傳統市場、餐飲店、食品行等地點，進行年節食品抽驗，包括花椒、竹笙、菇類等共計181件，其中20件產品不符規定。而輝達執行長黃仁勳剛造訪的北市嘉佩樂酒店也違規，還有上海鄉村、雅苑粵菜港式茶飲，都有產品被檢出重金屬、漂白劑不合格，已令販售場所下架違規產品。
迪化街出現「未來年貨」！ 消費者：不敢吃 老闆：誤拿
買年貨應該會看製造日期吧！有民眾在台北迪化街買杏仁粉和小魚乾等等，卻發現生產日期是在未來！因為民眾是1月31日去買，但製造日期卻寫著2月1日，到底怎麼回事，我們記者也實際到迪化街直擊攤商。週末晚間迪化...
食安快訊》辦年貨要注意 台北市場抽驗「這品項」不合格率最高
隨著農曆春節將至，許多民眾開始前…
黃仁勳剛去過！「嘉佩樂酒店」違規上榜
[NOWnews今日新聞]年節將至，北市衛生局於農曆年前至北市賣場、傳統市場、食品行、餐飲店等地點進行年節食品抽驗，抽驗花椒、竹笙等加工品共計181件，其中20件不符規定，而輝達執行長黃仁勳剛造訪的台...
北市抽驗醃漬蔬果！6件品質不符、4件標示違規 名單曝
年關將近，台北市衛生局今日公布民國114年10月底醃漬及脫水蔬果抽驗結果，共有6件品質不符規定，另有4件商品標示不符規定。衛生局已責令販售業者將不合格產品全面下架，來源若為外縣市已移請當地衛生機關辦理；轄內製造或責任業者裁罰3萬元；無法具體指明來源也開發3萬元。
北市抽驗80件醃漬及脫水蔬果 6件違規、占7.5%
（中央社記者楊淑閔台北2日電）台北市衛生局今天發布，抽驗市售80件醃漬及脫水蔬果（含蜜餞）食品80件，依品項檢驗防腐劑等項目，計6件品質不符規定、不合格率7.5%，包含酸菜、蕾心菜、酸白菜等。
電視皇帝郭建宏「不准兒女搬爸爸名號做事」 王識賢被實力嚇到：你這兒子很耐操
《百分之一相對論》導演郭方儒和製作人郭彥伶是電視界大佬郭建宏的一雙兒女，姐弟倆差了11歲，郭彥伶都笑說，自己是弟弟的小媽媽。接受專訪時，一家三口一起公開合照，郭建宏既開心又感嘆道，「好難得可以這樣一家人一起拍照！」
冬奧2/6開幕 米蘭選手村開箱 健身房、24小時餐廳、遊戲室全到位
2026年冬季奧運即將於2月6日開幕，各國運動員已陸續進駐位於米蘭的選手村。開箱畫面顯示，選手房間寬敞明亮、設備齊全，不少入住人員表示餐點美味、生活空間相當充足。餐廳採24小時開放，提供多國料理自助餐，滿足不同國家選手的飲食需求。此外，選手村內也設有健身房、恢復設施以及遊戲室，包括桌上足球與由三星提供的電玩設備。村內規劃多處共享空間，讓運動員彼此交流，如有需要，也可前往化妝區整理儀容，為出現在全球觀眾面前做好準備。選手村負責人坦布里（Flaminia Tamburi）表示，希望讓運動員感到賓至如歸，專注備戰之外，也可享受屬於奧運的獨特氣氛。2026年冬季奧運將於2月6日至2月22日舉行，由米蘭與義大利知名滑雪勝地柯蒂納丹佩佐共同主辦。台灣共有10名選手取得參賽資格，將角逐雪車、滑冰與滑雪等3個競賽項目。
醃漬品標示與成分 北市抽驗多項不合格
年節將近，許多民眾會購買酸菜、蜜餞等食品入菜或當零食。台北市衛生局今（2日）公布114年10月底醃漬及脫水蔬果抽驗結果，有6件品質不符規定；另也有4件商品標示不符規定。衛生局已責令販售業者將不合格產品下架，來源若屬外縣市已移請所轄衛生局辦理；轄內業者製造違規產品也裁處製造業者3萬元；另無法具體指明違
專訪日本駐台代表／片山讚台日關係戰後最佳 親身走22縣市了解多樣性
日本台灣交流協會代表片山和之近日受訪指出，台日關係處於戰後最佳狀態，雙方以「善意」為基礎，在政治價值、經濟合作與安全議題上展現高度互信。他強調台日共享自由民主普世價值，經濟合作以台積電熊本設廠為代表性成果，去年更有676萬台灣旅客訪日，創歷史新高。片山代表任內走訪台灣22縣市，親身感受台灣多元文化，並建議台灣可借鏡日本經驗，推廣地方觀光，吸引更多國際旅客。他重申，持續深化台日合作對亞洲及全球和平繁榮意義重大。
陷入一片尷尬...川普玩笑點名「加拿大格陵蘭入美國第51、52州」
華盛頓郵報報導，美國總統川普日前首度出席華府老牌俱樂部「苜蓿草俱樂部」年度晚宴，他在台上致詞時頻頻嘲諷政治對手，不避諱拿...
葛萊美得獎名單／Bad Bunny年度專輯創西語歌手紀錄！肯卓克拉瑪橫掃五獎
2026葛萊美獎舉行頒獎典禮，波多黎各歌手Bad Bunny以《Debí Tirar Más Fotos》榮獲年度專輯，成為首位以西班牙語專輯奪得該獎的歌手。
辭立委沒錢了！黃國昌笑「民眾黨主席沒薪水」：回去登錄律師重披律師袍
卸下立委身分的民眾黨主席黃國昌今（2日）接受專訪時表示，民眾黨主席是一個沒有薪水的職位，但他還有妻子、媽媽與小孩需要照顧，而他的專業是法律，因此選擇回去登錄律師。他說，過去擔任立委時，依照法律規定不能登錄律師，現在離開立委身分後，登錄律師蠻方便的，「如果有什麼事情要我重新披上律師袍也方便啊！」
台北慕軒飯店新春饗宴開訂 消費滿額抽紅包
迎接農曆馬年，台北慕軒飯店臻品之選推出「躍馬迎春．新春饗宴」餐飲活動，提供親友相聚及單人用餐的彈性選擇。二樓GUSTOSO義大利餐廳提供半自助式與全自助式餐飲，集結精緻冷盤、熱菜、湯品及節慶甜點，每位1,880元+10％起。除夕夜至初三於館內餐飲消費滿千即可參加紅包抽獎活動，將免費餐券帶回家。此外，除夕至初二一樓URBAN331威士忌酒吧推出全日個人套餐，每位666元+10％起，即可享用包含主菜、指定甜品任選及三選一飲品，單人也能輕鬆享受新春饗宴。
金價回5千美元輕而易舉？專家建議進場時機
[NOWnews今日新聞]國際黃金現貨價格閃崩，從盤中歷史高點每盎司5598美元跌到4402美元，跌逾2成。不過，台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（2）日受訪時表示，新任聯準會（Fed）主席華許應該會改...
我就踩你怎麼樣！士林地院資深法警失控踩收容少年 「要瘋就來瘋」下場曝光
2023年4月1名少年押解收容時，情緒激動，任職法警超過25年的士林地院廖姓副法警長竟情緒失控狂踩少年腳掌，還嗆說「我就踩你怎麼樣」「要瘋就來瘋」，遭移送懲戒法院，最後下場曝光。
影／首見！詐團用馬斯克「星鏈」加深偽 騙過刷臉驗證詐2億
台中市林姓金主涉出資成立系統商，與對岸詐騙集團合作，使用馬斯克的「星鏈」低軌衛星的網路服務，搭配深偽技術（Deepfak...
片山和之：確信台灣攸關日本存亡
日本台灣交流協會代表片山和之於電視專訪表示，對日本而言，台灣有攸關存亡的重要性，這是他日常確信。他說，日台經濟關係應形成互補，而非競爭關係，建立供應鏈確保經濟安全。
姊妹花聯手騙婚！ 共誆12名「新郎」詐2200萬聘金
中國河南省西華縣一間法院1月審理了一樁案件，1名馮姓女子在5年的時間裡，自己扮演新娘，跟趙姓姊姊聯手騙了12名農村男子結婚，共收到人民幣488萬元（約新台幣2218萬元）的聘金。更誇張的是，在2024年12月到2025年1月份，僅僅1個半月的時間裡，她先後和7個男子結婚。直到其中1個新郎報警說自己的新娘不見了，事情才曝光。
股王憑什麼？1》買1張＝1間房！信驊還能追嗎？投顧示警：盯緊「3大警戒線」
被封為「股王」的伺服器遠端管理晶片廠信驊，去年股價一度回落至2,275元低點，沒想到進入2026年後走勢急轉直上，開春不久便跨越8,000元整數關卡。1月23日，信驊盤中最高來到9,175元，即便隨後幾天震盪整理，29日盤中再度衝高至9,500元，刷新台股個股紀錄，終場收在9,315元，穩守高檔。