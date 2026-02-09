北市年終大掃除啟動！春節清運時間一次看 大型家具先預約

不少人都有在歲末年終大掃除的習慣，台北市年終大掃除活動已正式展開，台北市政府呼籲市民朋友開始整理居家環境並清除病媒蚊孳生源，同時提醒民眾大型廢棄物需提前預約清運。

根據台北市政府公告，大型廢棄物預約清運最後期限為2月13日下午4時30分前，市民必須在此時間前完成預約程序。此外，廢棄行李箱及安全帽等物品無需使用專用垃圾袋，可直接交給資源回收車處理。

台北市政府也特別說明春節期間垃圾收運的調整時間，小年夜、除夕及初四將加強服務，增加垃圾收運次數；而初一至初三以及初六則暫停垃圾收運服務。大型廢棄物的收運將自初七起恢復正常。

詳細的收運資訊及限時收受點位置，市民可參考台北市年終大掃除電子海報，或前往台北市環保局網站查詢完整資訊。（圖／台 北市政府環保局提供，下同）

針對春節期間垃圾收運暫停的日子，市政府表示，市民可將垃圾送至台北市設置的限時收受點排出。詳細的收運資訊及限時收受點位置，市民可參考台北市年終大掃除電子海報，或前往台北市環保局網站查詢完整資訊。

