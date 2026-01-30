北市年菜稽查 10家業者違規

農曆春節將至，台北市法務局消保官聯合衛生局針對北市年菜、圍爐供應業者專案查核，共計19家業者，其中有10家業者違規，包括台北漢普頓酒店、國聯大飯店等。法務局指出，部分業者在餐券履約保障、定金收取比例及退費機制上仍有缺失，已針對不符規定業者限期改正。

法務局指出，專案查核包含飯店餐廳9家、中央廚房2家、品牌廠商1家、通路平台4家及冷凍物流業者3家。其中「飯店餐廳」違規有薪僑園水源會館、台北漢普頓酒店、國聯大飯店、沃田旅店、JR東日本大飯店、人和園餐廳、桐花私房料理等7家。

部分業者於預購年菜領取後不接受解約退貨，卻未於訂購單上依法註明「易於腐敗」或「保存期限較短」；另有部分業者僅提供文字菜單而無圖片，且未標明份量或建議人數。

法務局表示，薪僑園水源會館、人和園餐廳、桐花私房料理在圍爐訂席收取定金超過總額20％規定上限；台北漢普頓酒店、沃田旅店、人和園餐廳、桐花私房退費比例違反定型化契約應記載事項相關規定。

薪僑園水源會館、台北漢普頓酒店、JR東日本大飯店發行的餐券未合規，法務局說明，違規態樣包含未提供履約保障、未記載毀損換發權益、欠缺銷售日期，以及記載「發行人得片面變更或解約」等違規條款。

「中央廚房」養和食品雖提及商品不適用鑑賞期，但將說明置於網頁「常見問題區」而非「訂購流程頁面」，未盡到明確告知義務；「通路平台」樂天市場、全聯商品頁面揭露資訊不足，缺乏「加熱方式」或「產品責任險」等重要資訊。