北市年貨大街全區禁菸 原想學日本蓋吸菸室卻遭中央「這原因」回絕

北市研考會主委殷瑋透露，原本北市府欲打造貨櫃式吸菸式，沒想到卻被中央打槍。（擷取自殷瑋YT）



台北市府今年規劃位於迪化街的年貨大街，要擴大至全區禁菸，北市研考會主委殷瑋透露，原本北市衛生局想要借鏡日本打造一個類似貨櫃的密閉式「吸菸室」，中央卻回文指出，若是貨櫃吸菸室的門窗全都緊閉，那就屬於「室內」，法規規定室內不能吸菸，因此不能設置，這也令殷瑋感嘆：「為什麼要這麼死硬的詮釋法律？」

北市府曾赴日考察 想設「吸菸室」卻被拒

殷瑋日前直擊年貨大街第1天的狀況並拍成影片，他在影片中表示，北市府曾為禁菸政策赴日本考察禁菸時，看到日本有類似貨櫃屋的禁菸室，特別發文給中央，詢問在台灣戶外設置禁菸室是否可行，但中央卻回文，禁菸室只要是密閉空間，都算是「室內」，法規規定室內不得吸菸，因此不能設置類似的禁菸室。

推無菸城市遇困難 盼政院、立院能修法

對於中央的說法，殷瑋坦言這是在北市府推動無菸城市時遇到的困難，並質疑法規是為了讓菸害防制做得更好，「為什麼要這麼死硬的詮釋法律？」此外，若法律真的太硬，行政院是否可以提出修正、或透過立法院修法。

最後，殷瑋也提醒，這次年貨大街的吸菸區設置在五號水門，離最熱鬧的地區有些距離，該地清楚標註「期間限定吸菸區」，周圍有植栽圍繞，且開口不會朝自行車道的方向。

