北市年貨大街擴大禁菸 大稻埕碼頭試辦吸菸區

迎接農曆春節，不少民眾都會到台北市迪化年貨大街採買，而為了保障消費者權益，台北市消保官、衛生局等單位也出動，對攤商進行聯合稽查、確保商品清楚標示。

台北市主任消保官林傳健指出，「我們不會再給予第二次限期改善的機會，複查過程中發現有未標示標示不清或是模糊不清、不明，或者是有秤重不準的狀況，處2萬元以上、10萬元以下罰鍰。」

同時今年的年貨大街也擴大禁菸區域，由環保巡查員加強勸阻、查緝，並在相距約15分鐘路程的大稻埕碼頭，設置半戶外吸菸區，但實際觀察約10分鐘，只有個位數吸菸者使用。

年貨大街遊客鄭先生認為，「有吸菸的話就去特定的區域，是一個很好的事情。」

北市研考會主委殷偉透露，原本希望仿效日本作法，在街頭設置有濾煙設施的密閉吸菸室、加強隔絕效果，但中央機關回覆，依照《菸害防制法》規範，在門窗關上的室內空間不允許吸菸，因此只能採取折衷方式。

台北市研考會主委殷瑋表示，「中央來主管的這一個《菸害防制法》法規的詮釋上，能夠有不同的空間的話，那地方自然會比較能夠來推行菸害防制的整體作為。」

台北市衛生局健康管理科科長林雪蘭說明，「依照《菸害防制法》的一個規定，那是只有旅館、商場、餐飲店、酒吧跟夜店等，才能去設室內吸菸室。」

繼無菸年貨大街後，2月25日登場的「台北燈節」西門與圓山花博兩大展區，北市府也朝向禁菸規劃，但在人潮密集區域如何設置吸菸區，也成為問題。

台北市長蔣萬安持續推動「無菸城市」政策，接下來瞄準台北燈節，但如何完善相關配套，民眾看法不一。

西門町遊客林小姐認為，「立意良善，但是要做到真的有點困難，因為這邊還有這麼多國際級的觀光客，這個到底要怎麼去實際執行。」

西門町遊客張小姐說：「吸菸區裡面感覺布置成是像一個小型咖啡廳，然後稍微大一點，他們至少集中在那邊，不會覺得好像被關住了。」

吸菸者林先生則表示，「我覺得你已經在大馬路上了，你還要禁菸嗎？不然你把燈節搬到室內嘛。」

北市衛生局表示，對於燈節禁菸規劃仍與觀傳局討論中，目前也是以年貨大街的戶外吸菸區作為範本，持續會勘找尋合適地點。