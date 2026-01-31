北市年貨大街禁菸擴大 吸菸區太隱密惹怨：誰會走20分鐘去抽

「2026台北年貨大街」今天開跑，儘管一度飄雨，仍湧入大量採買人潮（張珈瑄攝）

吸菸區並不顯眼，用盆栽圍繞呈長方形區域，中間放置1個菸蒂桶。（張珈瑄攝）★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

「2026台北年貨大街」今天正式開跑，儘管一度飄雨，仍湧入大量採買人潮，街區內人聲鼎沸。北市府今年擴大禁菸範圍，並於大稻埕碼頭5號水門旁設置吸菸區，現場駐點人員指出，1小時約有10人使用吸菸區，但有民眾認為癮君子「不會管這麼多」，仍在街頭巷尾看到不少吸菸的民眾。

北市衛生局依《菸害防制法》規定公告，1月31日至2月15日、每日8時至24時，「2026台北年貨大街」 為全面禁止吸菸場所，除原有迪化街主幹道外，更納入周邊巷弄，並於大稻埕碼頭5號水門旁廣場設置活動期間臨時吸菸區，除現場設置禁菸相關標示及告示牌，同時運用廣播、發送簡訊及巡守隊舉牌等方式宣導，違規吸菸者將依法開罰2000元至1萬元罰鍰。

廣告 廣告

記者實際走訪，位在大稻埕碼頭的臨時吸菸區並不顯眼，用盆栽圍繞呈長方形區域，中間放置1個菸蒂桶，從旁邊經過會以為是植栽造景，當下並無民眾在吸菸區吸菸；現場駐點人員表示，過去1小時內約有10人使用吸菸區， 若看到有人在吸菸區反為外吸菸，會請對方進入吸菸區內。

北市府今年擴大年貨大街禁菸範圍，並於大稻埕碼頭5號水門旁設置吸菸區。（張珈瑄攝）★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

徐小姐表示，有聽說市府在推年貨大街禁菸，但路邊還是可以看到民眾抽菸，要大家走到大稻埕碼頭吸菸區根本不太可能，從迪化街起點走到吸菸區少說也要20分鐘以上，很多人菸癮來了就找個地方開始抽，「誰管這麼多」，更何況也不是大家都知道有這項規定，要做到人人遵守恐怕很難。

「御華生」店長張先生表示，因為今天早上有點下雨，所以買氣沒有像去年第一天那麼好，不過今年攤販相當活絡，像是糖果、花生等傳統年貨都很熱賣，看好今年民眾的消費力；另今年市府擴大實施禁菸範圍，他大讚這是很好的政策，到目前為止都沒有看到有人抽菸，民眾會因為無菸環境更踴躍來採買，家長也能安心帶小孩來玩。

「茶行王福記」老闆王大哥說，開賣第一天很多民眾來看熱鬧，也有不少觀光客為此前來，有香港遊客還驚呼「怎麼這麼多人」；對於不抽菸的他來說，政府推無菸年貨大街是福音，尤其人潮擁擠的情況下，萬一菸頭亂丟燒起來相當危險。

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

更多中時新聞網報導

陶晶瑩1晚集郵3男神

疫後第7家 樂園黃金線退色 台聯客運收攤

16億獎勵 春節醫院開診率破7成