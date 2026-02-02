北市年貨大街聯合稽查 草莓大福及糖葫蘆標價有缺失

（中央社記者黃麗芸台北2日電）台北年貨大街起跑，台北市法務局消保官今天率隊聯合稽查，其中針對商品價格標示共查核約47家次，查有缺失並命改善共12家攤商，包括「草莓大福」與「糖葫蘆」等產品。

法務局今天發布新聞稿表示，2026台北年貨大街熱鬧開跑，為讓消費者放心採買，台北市商業處組成「聯合小組」於活動期間加強巡檢；法務局主任消保官林傳健下午也會同環保局、消防局等單位進行稽查。

其中，消保官針對攤商價格及重量等消費資訊標示進行抽查；消防局針對攤商用火用電及瓦斯桶等設備進行檢查及安全輔導；環保局則針對環境清潔、菸蒂取締等進行稽查。

另外，衛生局、市場處、商業處、警察局及公園處等單位，也於活動前期間針對迪化年貨大街的食品安全、商品標示、違規設攤等相關項目，進行查核及輔導，以提供民眾安全及衛生的年節食品採購場所。

消保官表示，下週進入農曆年前倒數，今天採買人潮踴躍，部分攤商出現排隊人龍，活動第3天已查核約67家次，今天消保官針對商品價格標示共計查核約47家次。

同時，現場查有缺失並命改善共計12家攤商，包括「草莓大福」有販售單顆，卻未標示單顆價格標示，「糖葫蘆」部分口味及品項未出現在價目表上，還有「蛋捲」1盒5入裝未標示組合價格等缺失。

消保官說明，依據台北市消費者保護自治條例第9條規定「企業經營者對於其提供之商品或服務，應提供消費者充分與正確之資訊，不得有誤導、隱匿或欺罔之行為」，就今日查有缺失的攤商，皆現場依同法第39條規定通知限期改正。

此外，若活動期間內再被查獲缺失，後續將移請主管機關商業處，處以新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

衛生局表示，今天食品衛生共檢查73家次、輔導改善16家次；食品標示共查核670件，其中1件標示不合格，1件疑似使用未確認原料，已依行政程序調查中，若調查違規事證屬實，標示不合格，可處4萬至400萬元；使用未確認原料，可處6萬至2億元。

消防局今天共檢查26家、宣導26家（含行政指導攤商使用瓦斯12家）；環保局截至下午4時共勸導清潔件數4件、告發清潔2件。（編輯：陳仁華）1150202