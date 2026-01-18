北市年貨試吃活動出事！7人疑一氧化碳中毒送醫 最小才9歲

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

台北市南京東路一辦公大樓今（18）日舉辦試吃活動，現場使用卡式爐、發電機等等設備，疑似因人潮眾多又通風不良，多人出現一氧化碳中毒症狀，現場緊急疏散百餘人。目前有7人送醫，分別為9歲、20多歲、30多歲2名、40多歲以及2名70多歲的長者，皆為女性。事發原因有待進一步釐清。

台北市南京東路一辦公大樓今（18）日舉辦試吃活動，疑似因人潮眾多又通風不良，多人出現一氧化碳中毒症狀。（圖／翻攝畫面）

初步了解，一家行銷公司在辦公大樓舉辦年貨大街試吃活動，現場使用卡式爐烹調食物，有200多位民眾前往試吃，疑因通風條件不佳，下午3點多陸續有人出現身體不適，報警求助。警消到場後趕緊疏散人群，儀器檢測發現室內一氧化碳濃度過高，判斷可能為一氧化碳中毒。其中7人較為嚴重，分別送往松山三總、台安、國醫、國泰及馬偕治療。

更多FTNN新聞網報導

聞到怪味嚇壞！北市延三夜市瓦斯外洩急封街 疑跟地震有關

快訊／北醫門口驚傳隨機傷人！男子失控朝路人揮拳 遭警方制伏帶走

蔣萬安元旦拋6項北市新制 交通支付、停車與長者福利入列

