北市年貨試吃釀一氧化碳中毒！13人送醫 現場畫面曝

台北市松山區南京東路四段一處商辦大樓18日發生一氧化碳中毒事件。（圖／翻攝自台北市政府消防局臉書）





台北市松山區南京東路四段一處商辦大樓，昨（18）日發生一氧化碳中毒事件。據了解，該處當天舉辦年貨試吃活動，現場於密閉且通風不良的室內空間使用卡式爐烹煮食材，並同時啟用發電機，導致一氧化碳濃度過高，引發多人不適，共有13人陸續送醫治療。

年貨試吃現場一氧化碳超標

台北市消防局表示，昨日下午接獲通報，指松山區南京東路四段一處商辦大樓內疑似發生一氧化碳中毒情形。消防局隨即派遣消防車輛10輛、救護車14輛，出動警消及義消人員共56名前往現場搶救。

消防人員抵達後發現，活動現場於室內使用多台卡式爐烹調食物供民眾試吃，另有發電機同時運轉，現場空氣流通不佳。經使用偵測儀器量測後，確認室內一氧化碳濃度偏高，隨即採取緊急通風措施，並協助身體不適的民眾送醫治療。同時，消防人員也疏散現場民眾，總計約200人被引導至安全的地方。

從現場曝光的照片可見，事發地點為封閉式室內空間，場地不大，卻同時使用兩台卡式爐與發電機，疑因燃燒廢氣無法有效排出，導致一氧化碳在短時間內累積，最終釀成中毒事件。所幸經即時處置，13人陸續送醫治療，並未造成人員傷亡。

對此，台北市消防局提醒，冬季為一氧化碳中毒的高風險時期，民眾前往人潮眾多或密閉的室內場所時，務必留意空氣流通狀況。尤其在室內進行煮食、燃燒物品或使用內燃機引擎設備時，一氧化碳及二氧化碳濃度可能迅速升高，容易引發頭暈、胸悶、噁心及呼吸困難等症狀，不可掉以輕心。

台北市消防局也呼籲，近日氣溫下降，民眾在使用熱水器或其他燃氣設備保暖之餘，應確保安裝位置通風良好，讓燃燒廢氣順利排出，避免一氧化碳蓄積，共同維護居家與公共場所的安全。

