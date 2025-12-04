北市幼兒原民課程成果展 以歌舞呈現學習成果

臺北市原住民族事務委員會舉辦「114年度第2期原住民族假日幼兒課程成果展」，12月7日下午2時在社會創新實驗中心登場，以「拉神話Mitengil to kimad ko wawawawa」為主題，呈現幼兒在16次課程中的文化學習歷程，展演內容結合族語教學、傳說故事、創意手作及歌舞，並以孩童能理解的方式轉化，讓孩子們在玩樂中認識自身文化，理解各族群之美。

臺北市原民會表示，本期課程共有30名幼兒參與，其中包含7名非原住民幼兒。成果展當天，孩子們將透過阿美語歌曲《給大地最美的祝福》及泰雅語歌曲《歡唱泰雅歌》的歌舞演出，傳遞文化力量，並以族語自我介紹，將課堂中所學的單詞融入旋律中。現場也將展示孩子在課堂中創作的靜態作品，讓家長及與會貴賓能深刻感受幼兒學習的豐碩成果。

此外，活動當天將頒發年度課程教學人才培訓證書、教師授課證書及幼兒結業證書，肯定及鼓勵參與課程的師資團隊及孩子，也期盼這次通過培訓的生力軍，能投入都會區原住民族教育現場，增加服務量能。

臺北市原民會表示，文化的傳承不僅在部落，都市孩子仍能透過課程認識族語與文化的意義。這次成果展，孩子們將以自信的歌舞呈現學習成果，邀請大家一起來聆聽，屬於這群孩子們的聲音及故事。