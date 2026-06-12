北市幼兒園唱中共黨慶歌曲 陸委會：已請北市教育局了解

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幼兒園畢業歌竟出現統戰歌曲，有家長爆料園方要求小朋友學習演唱歌曲＜把未來點亮＞，仔細一查才發現，這首歌是為了慶祝中共建黨100周年而創作，歌詞中的燈塔就是在形容中共的光輝，陸委會證實，這是發生在台北市一所公立幼兒園，已轉請北市教育局了解。

中國歌曲＜把未來點亮＞證實是為了慶祝中共建黨100周年而創作。圖／翻攝自CCTV

北市某間公立幼兒園近期選用畢業歌曲，家長出於好奇，一查才發現竟然是中共的統戰歌曲，這首「把未來點亮」，創作者證實是為了歌頌中國共產黨建黨百年，希望能讓聽眾明白，中共就像永不熄滅的燈塔，內容更處處暗藏玄機。

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陸委會副主委梁文傑表示歌詞中很多部分都是暗指中國共產黨。圖／台視新聞

陸委會副主委梁文傑表示，「歌詞中有『你』就有溫暖、幸福就是有『你』陪在身旁，這裡提到的『你』都是指中國共產黨」。



還有家長表示，近期有不少中國歌曲也被幼兒園拿來當教唱帶，像＜黑桃A＞、＜雪龍吟＞、＜科目三＞等，歌詞乍看之下沒問題，老師也不曉得背後意涵，而陸委會一個多月前就接獲家長反映，已透過教育部轉請北市教育局了解。

針對此事件民進黨台北市長參選人沈伯洋也進行回應。圖／台視新聞

針對此事件民進黨台北市長參選人沈伯洋也回應，「教育局可以事先告知現在有哪一些風險，還有目前可能的規範是什麼，讓第一線有標準可以遵循」。

台北／曾如成、黃品寧、郭致汎 責任編輯／王怡晴

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