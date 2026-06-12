北市幼兒園唱「中共歌曲」！沈伯洋：教育局有責任事先告知風險與規範

記者楊士誼／台北報導

近日有家長在Threads爆料，發現家中小孩就讀的幼兒園，畢業典禮的表演歌曲竟是為「慶祝中國共產黨建黨100周年」而創作的紅色歌曲。陸委會副主委梁文傑則表示不責怪幼兒園老師，只要有人檢舉就要改正，並透露陸委會一個月前就接獲檢舉，是台北市的公立幼兒園。民進黨台北市長參選人沈伯洋今（12）日表示，不一定人人都知道細節，但教育局可事先告知現在有哪些風險、目前可能的規範是什麼。

據家長PO出的截圖，這首被幼兒園選為畢業典禮表演的曲目為《把未來點亮》，由中國童星李昕融演唱，於2021年發行，實際搜尋公開資料更明確寫著，該曲是「為了慶祝中國共產黨建黨一百周年而創作的歌曲，該曲旨在讓聽眾明白中國共產黨就像一座永不熄滅的燈塔」。

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梁文傑昨日在例行記者會上表示，「一般的幼兒園老師我不相信他們會知道，我們也不責怪幼兒園老師」，只要家長有檢舉對歌詞有疑慮，幼兒園方面就要比較虛心的處理，只要有人檢舉就要改正，這是每個學校應有的態度，具體結果在等北市教育局處理的結果。

沈伯洋上午參加「北高黨部2026專屬球衣亮相」記者會後受訪表示，相信第一線的教師有時只是上網找流行歌曲就加以使用，不一定每個人都知道這些細節。他認為，教育局有責任事先告知現在有哪些風險，目前的規範是什麼。「那這樣的話，才有可能讓大家在第一線有這個標準可以遵行」。

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