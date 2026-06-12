北市幼兒園唱「中共歌曲」！沈伯洋：教育局有責任事先告知風險與規範
記者楊士誼／台北報導
近日有家長在Threads爆料，發現家中小孩就讀的幼兒園，畢業典禮的表演歌曲竟是為「慶祝中國共產黨建黨100周年」而創作的紅色歌曲。陸委會副主委梁文傑則表示不責怪幼兒園老師，只要有人檢舉就要改正，並透露陸委會一個月前就接獲檢舉，是台北市的公立幼兒園。民進黨台北市長參選人沈伯洋今（12）日表示，不一定人人都知道細節，但教育局可事先告知現在有哪些風險、目前可能的規範是什麼。
據家長PO出的截圖，這首被幼兒園選為畢業典禮表演的曲目為《把未來點亮》，由中國童星李昕融演唱，於2021年發行，實際搜尋公開資料更明確寫著，該曲是「為了慶祝中國共產黨建黨一百周年而創作的歌曲，該曲旨在讓聽眾明白中國共產黨就像一座永不熄滅的燈塔」。
梁文傑昨日在例行記者會上表示，「一般的幼兒園老師我不相信他們會知道，我們也不責怪幼兒園老師」，只要家長有檢舉對歌詞有疑慮，幼兒園方面就要比較虛心的處理，只要有人檢舉就要改正，這是每個學校應有的態度，具體結果在等北市教育局處理的結果。
沈伯洋上午參加「北高黨部2026專屬球衣亮相」記者會後受訪表示，相信第一線的教師有時只是上網找流行歌曲就加以使用，不一定每個人都知道這些細節。他認為，教育局有責任事先告知現在有哪些風險，目前的規範是什麼。「那這樣的話，才有可能讓大家在第一線有這個標準可以遵行」。
更多三立新聞網報導
蔣萬安喊廢監察院！沈伯洋傻眼：不回市政都回一些「在選總統的議題」
被問沈伯洋的批評⋯蔣萬安2度閃避拒答 他酸爆：您撥打的號碼是空號
分析沈伯洋勝選機會！綠營新人：台北市逐漸脫離深藍鐵板
沈伯洋當選願訪北京 蔣萬安酸滲透破口？本人1金句反殺：叫我天才釣手
其他人也在看
13年青春換12萬！呂文婉遭逼二選一離職 揭職場辛酸內幕
呂文婉表示，不論是感情、友情或工作夥伴關係，開始其實不難，真正困難的是如何好好結束。一個人的修養與格局，往往不是展現在相處愉快的時候，而是在離開的那一刻，是否還能保留彼此最後的體面與尊重。她回憶，談話性節目剛開始盛行時，自己仍在雜誌社擔任記者，因工作關係...
台股早盤飆漲逾1600點 台積電漲75元
美股11日勁揚收紅，台積電ADR漲逾3%，台指期夜盤大漲1163點、漲幅2.69%。台北股市今天（12日）飆漲1649.42點，最高來到44798點，站回5日線、10日線、月線等關卡。台積電最多上漲75元。
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
美參院軍委會通過國防授權法案 授權戰爭部為台灣建立「戰備庫存計畫」
美國聯邦參議院軍委會11日通過2027財政年度國防授權法案，並對外釋出法案摘要，包括授權戰爭部為台灣建立戰爭儲備存量計畫；要求審查美國對日、台、韓、菲的軍售延宕，如何影響戰爭部在第一島鏈建立、維持強大拒止型防禦的能力。法案將送交參議院全體會議處理。
川普稱美伊「偉大協議」周末可能簽署 荷姆茲海峽將會立即重啟
美國總統川普11日表示，一項可望解決與伊朗戰爭的「偉大協議」未來數日內將定案，他預期很快會舉行文件簽署儀式，地點可能在歐洲，屆時副總統范斯（JD Vance）將出席。川普並稱，這份「偉大協議」一經簽署，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）將立即開放。
國建股東會》房市迎曙光？董座張清櫆喊話：最黑暗的時刻應該已經過去
國泰建設（2501）今（11）日召開股東會，董事長張清櫆談及房市景氣時表示，過去兩年在信用管制影響下，市場就像走進隧道般低迷，但近期已逐漸看到回溫跡象，「最黑暗的時刻應該已經過去」。他指出，第二季開始來客量已有回升，自住買盤也慢慢回流，下半年房市表現有機會優於上半年。
30歲美妝女神突宣布罹乳癌！生活超自律仍中鏢 她揭最大警訊
Cara Wu表示，過去一直以來都相當重視身體健康，不僅長期維持運動習慣，也鮮少接觸菸酒，生活作息規律，飲食則以天然原型食物為主。因此當醫師告知確診結果時，她腦中第一時間浮現的不是治療問題，而是不斷思考究竟是哪個環節出了狀況。面對外界關心，她透露醫師曾提醒，不必...
廖謝獲監委提名！黃揚明狠酸藍：難道講好了
[NOWNEWS今日新聞]總統賴清德昨（11）日提名第7屆監察委員共29人，以及正副院長2人，而監委名單中更驚見具國民黨背景的廖婉汝、謝政達，引發藍營政治聯想，尤其牽動侯友宜與屏東選情。對此，資深媒體...
最新／張書偉涉閃兵出庭！被追問「地中海貧血」全程沉默
即時中心／林韋慈、許雯絜報導男團Energy成員張書偉涉嫌閃兵一案，遭新北地檢署起訴並建請量處2年8月徒刑。新北地方法院今（12）日上午開庭審理，傳喚張書偉出庭應訊。張書偉上午約9時許，在律師陪同下抵達，面對守候媒體詢問時未發表回應，隨後快步進入法院。
完勝塔吉克斯坦U23！大陸國足亞運隊熱身賽蛻變出彩
（記者劉紫瑜特稿）6月9日晚，備戰名古屋亞運會的中國U23男足在貴陽奧體中心迎來國際熱身賽，球隊以3比0完勝塔
新疆版Labubu爆紅！遊客排2小時也要買 攤主每天只睡3小時
綜合《羊城晚報》等陸媒報導，這款名為「富貴小羊」的手工玩偶自今年5月起迅速竄紅，被不少網友封為「新疆版Labubu」。圓滾滾的大眼睛、捲毛造型、粉嫩耳朵與微笑表情，加上濃濃新疆民族特色元素，成功擄獲大批遊客與網友的心。從黑龍江、四川、廣東到陝西，不少遊客專程到烏...
拚翻轉綠地！國民黨嘉義艱困選區禮讓吳品叡
[NOWNEWS今日新聞]2026九合一選戰逐漸升溫，嘉義縣長部分，民進黨已確定推派立委蔡易餘參選，國民黨則將採取「在野大聯盟」策略，透過整合無黨籍地方力量，爭取最大勝選機會、決議禮讓無黨籍朴子市長吳...
不是水喝太多！醫曝頻尿、夜尿關鍵原因 「5類人」最危險
經常跑廁所、晚上睡到一半還得起床排尿，讓不少民眾深受困擾。對此，泌尿科醫師徐易廷近日透過社群平台發文指出，頻尿與夜尿其實是常見的泌尿系統症狀，而非單一疾病，背後可能與生活習慣、慢性疾病甚至情緒壓力有關，若長期影響生活品質，建議及早就醫檢查。
吃豆腐？宏都拉斯官方帳冊驚見China Taiwan
[NOWNEWS今日新聞]宏都拉斯2023年3月與台灣結束超過80年邦誼，轉而與中國建交，當時宏國政府宣稱盼從北京取得更多經濟支持與貸款。不過，和台灣斷交2年多後，宏都拉斯不僅未明顯享受到中國承諾的經...
蔣萬安喊廢監察院！沈伯洋傻眼：不回市政都回一些「在選總統的議題」
總統賴清德昨日提出29位監察委員提名，台北市長蔣萬安卻發文再次呼籲廢除監察院更建議藍白立委將人選全面否決。民進黨台北市長參選人沈伯洋今（12）日表示，蔣萬安對市政議題不出面回應，卻都回應一些「在選總統的議題」，讓他感到奇怪，吸菸室稽查問題、市場動線才是要關心的，「我覺得不能夠回歸市政，看起來好像是現在的台北市政」。
黃仁勳稱「我不戴手錶」逼瘋劉在錫！遭爆私下戴4000萬「手腕上豪宅」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前登上韓國熱門綜藝節目，在與主持人劉在錫互動時，霸氣宣稱自己因為「不在乎時間、專注當下」而不戴手錶，引發全場爆笑，節目片段也在網路上瘋傳。然而，隨後有眼尖網友發文「起底」，指出黃仁勳並非全然不戴錶，其私下曾配戴一只市值高達新台幣近4000萬元的瑞士頂級限量名錶。這種「台上大談哲理、台下身價非凡」的強烈對比，瞬間在社群媒體上引發熱烈討論。
2026世界盃》西班牙成奪冠大熱門 運彩冠軍賠率出爐、投注玩法一次看
2026世界盃足球賽即將於台灣時間明（12）日點燃戰火，本屆賽事首度橫跨美國、墨西哥、加拿大三國聯合舉辦，並擴編至48支參賽隊伍；賽程從小組賽一路進行至32強、16強、8強、4強及冠亞軍決賽，總計將進行104場比賽，創下歷屆世界盃新高。 …
【房地產週報】楊金龍亮底牌、新青安2.0大砍補貼「50歲禁貸、台北天花板3500萬」！台股洗三溫暖手癢想賣房抄底？專家曝緩不濟急
台股6/8黑色星期一重挫逾千點，「賣房救股」潮會來嗎？專家直說：房子變現太慢，緩不濟急。歷史12次股災印證，房市走向關鍵在政府救市力道。央行這邊也有新動作，總裁楊金龍也明確喊話：選擇性信用管制就到這裡，不再加碼打房。另一大消息是新青安2.0出爐，最快8月上路實施七年，年收上限200萬、台北市房價天花板3500萬、50歲以上不給貸，補貼力道也比現行明顯收斂。
NBA冠軍賽門票破天價！好萊塢男星自爆「都看球團給的」球迷炸鍋
美國職籃 NBA 總決賽第四戰（Game 4）於今（11日）早引爆全球話題！紐約尼克隊在曼哈頓麥迪遜廣場花園（MSG）主場，上演了破天荒的29分大逆轉，成功擊敗聖安東尼奧馬刺隊，距離隊史睽違 53 年的首座冠軍僅剩一步之遙。場邊星光熠熠，除了流行天后泰勒絲（Taylor Swift）、甜茶提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）等大咖現身狂歡外，尼克隊死忠球迷、好萊塢影星班史提勒（Ben Stiller）也場場必到。然而，他卻在受訪時意外自爆沒有季票、都看球團給的，引發球迷怒火。
華城股東會》董座許邦福：電力設備需求有望再熱10年
重電廠華城今（12）日舉行股東會，會中通過配發現金股息每股11元、股票股利每股1元，華城董事長許邦福指出，綠能、台電電網強韌計畫及國外電力基礎建設外銷市場已成為公司目前及未來三個主要成長動能，未來5至10年電力設備市場高度成長可期。