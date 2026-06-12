北市幼兒園畢典唱中共建黨歌？ 教育局查證：烏龍陳情、僅歌名相同

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某幼兒園畢業歌遭疑是中共歌曲，北市教育局澄清。（資料畫面）

台北市某幼兒園家長近期在社群發文指出，園方要求孩子在畢業典禮演唱多首中國歌曲，其中甚至包含慶祝中共建黨百年的紅色歌曲〈把未來點亮〉。對此，台北市教育局表示，此案經查證屬「烏龍陳情」，幼兒園使用的歌曲僅「歌名相同」，歌詞、作曲者及演唱者皆不相同。

針對北市某公立幼兒園遭家長質疑在畢業典禮前要求學童演唱疑似中共歌曲一事，陸委會副主委兼發言人梁文傑昨日表示，接獲陳情後已請教育部轉請台北市教育局了解並處理。

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教育局今日回應，5月接獲教育部國教署轉知陳情後，即依程序展開查證並回覆陳情人。經釐清後確認，本案屬於「烏龍陳情」，所謂「台北市公立幼兒園教唱中共建黨百年紀念歌曲」並非事實。

教育局指出，幼兒園實際選用的畢業歌曲僅與陳情所指歌曲「歌名相同」，但歌詞內容、作曲者及演唱者均不相同，相關指控與事實明顯不符。教育局呼籲，公共事務討論應建立在事實基礎上，以免以訛傳訛、誤導大眾視聽。

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