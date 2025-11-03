北市幼兒接種公費疫苗 每劑補助合約院所百元

臺北市政府衛生局統計北市幼兒常規疫苗接種率由一○八年的九十四‧一%提升至一一三年的九十七‧八%，為鼓勵台北市醫療院所持續參與幼兒公費常規疫苗接種，蔣萬安市長宣布自一一五年起，只要是臺北市幼兒常規疫苗合約醫療院所，為設籍北市○至六歲幼兒接種公費常規疫苗，每一劑將補助一百元接種業務費。

蔣萬安市長出席台北市醫師公會八十週年醫師節慶祝大會感謝醫事人員對於本市幼兒常規疫苗接種的付出，使接種率得以提升，並指出幼兒常規疫苗種類多，除了注重各疫苗接種期程外，還要細心安撫幼兒情緒，可以說是勞心又勞力的大工程，為持續提升幼兒公費常規疫苗接種接種率，自一一五年起，補助北市幼兒常規疫苗接種業務費每劑一百元，北市衛生局已編列一一五年度預算，待臺北市議會審議通過後，就可以實施。