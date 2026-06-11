北市幼園畢典唱中共百年紅歌！陸委會態度曝
[NOWNEWS今日新聞] 有家長爆料，台北市一所幼兒園要求孩童在畢業典禮前，學唱多首中國歌曲，其中甚至包含慶祝中共建黨百年的「紅歌」，引發外界質疑。對此，陸委會副主委梁文傑表示，早在一個多月前就已接獲民眾陳情，並轉請教育部及台北市教育局了解處理，目前仍等待最終調查結果。
初步了解，部分業者會將幼兒歌曲製作成帶動唱影片提供幼兒園使用，其中有些內容直接取自中國的幼兒歌曲，教師未必清楚歌曲背後的創作背景。梁文傑認為，多數幼兒園老師應該不知道這些歌曲實際上是為中共建黨百年所創作，因此不會責怪第一線教師。他強調，只要家長提出疑慮並有具體事證，園方就應該虛心面對、立即檢討改正，而非爭論教師是否知情、誰該負責，這些爭論都沒有意義，重點是家長提出來了，就應該妥善處理。
梁文傑表示，這些歌曲表面上看似是一般兒歌，歌詞中例如「有你就有溫暖，有甜蜜的夢想」，這看起來好像沒問題，但實際上歌詞中的「你」就是指中國共產黨；「幸福就是有你陪在身旁」，講的也是中國共產黨，這首歌就是為了中共慶賀建黨百年所寫的歌，他坦言，若非民眾檢舉，自己也未必知道歌曲的背景，因此更凸顯教育現場審慎把關的重要性。
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