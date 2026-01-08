北市庇護島僅6公分高成安全隱患 交工處：已開罰廠商

台北市議員陳怡君接獲陳情，大同區承德路、錦西街口的庇護島在去年漆上黃色油漆後，便再沒有施工，地面也無黑黃線警示和反光標誌。（台北市議員陳怡君提供／張珈瑄台北傳真）

陳怡君指出，庇護島度只有5公分，沒有保護路人功能，更有車輛不小心行駛到上面。（台北市議員陳怡君提供／張珈瑄台北傳真）

台北市近期在多個路口新設庇護島，不過有民眾指出，大同區承德路、錦西街口的庇護島只施工一半，同時庇護島沒有黑黃線警示也無反光標誌，高度也只有5公分，沒有保護路人功能，更有車輛不小心行駛到上面，造成行人跟駕駛者的安全隱患。北市交工處回應，經查該庇護島實際高度僅為6公分，與設計高度10公分不符，已要求廠商儘速改正；另施工廠商於施工完成前就將交維設施撤除，將依合約規定對施工廠商及監造廠商開罰，並要求限期改善。

廣告 廣告

台北市議員陳怡君接獲陳情，承德路、錦西街口的庇護島在去年漆上黃色油漆後，便再沒有施工，地面也無黑黃線警示和反光標誌，前幾天庇護島又繼續施工，但黑黃線警示線漆好2天後，隨手一撥就大片剝落，剛立好的反光立桿螺絲也沒鎖好、搖搖晃晃，用手輕拉就可以拔起，同時庇護島也只有5公分，高度明顯不足，「庇護島」上甚至還有車輪輾過的痕跡，造成行人跟駕駛者的安全隱患，該庇護島前後還有雙連國小及成淵高中，學區內視交通安全如草芥，用豆腐渣工程草率從事。

交工處說明，中央庇護島同時兼顧行人等候與通行需求，綜合考量行車動線、道路配置及行人安全等因素，承德路2段、錦西街口庇護島參考外界建議，採用國外原諒式行人庇護島、10公分高度設計，達到阻擋車輛、減少行人傷害目的，同時避免對違規駕駛者的過度傷害；在安全配套方面，同步設置反光導標、遵行標誌及危險標記，以提升行人與駕駛人對行人庇護島的辨識度，降低行車衝突風險。

陳怡君說，庇護島前幾天又繼續施工，但剛立好的反光立桿螺絲沒鎖好、搖搖晃晃，用手輕拉就可以拔起。（台北市議員陳怡君提供／張珈瑄台北傳真）

庇護島黑黃線警示線剛漆好2天，隨手一撥就大片剝落。（台北市議員陳怡君提供／張珈瑄台北傳真）

交工處表示，有關民眾陳情的庇護島設計高度及施工品質，廠商未於施工完成就將交維設施撤除，將依合約規定對施工廠商及監造廠商開罰，並要求施工廠商限期改善；另查該庇護島配合瀝青路面鋪築後，實際高度約為6公分，與設計高度不符，已要求廠商儘速改正；有關標線脫落及螺栓鬆動情形，亦要求立即改善。

台北市近期在多個路口新設庇護島，不過有民眾指出，大同區承德路、錦西街口的庇護島只施工一半，同時庇護島沒有黑黃線警示也無反光標誌，高度也只有5公分，沒有保護路人功能，更有車輛不小心行駛到上面，造成行人跟駕駛者的安全隱患。北市交工處回應，經查該庇護島實際高度僅為6公分，與設計高度10公分不符，已要求廠商儘速改正；另施工廠商於施工完成前就將交維設施撤除，將依合約規定對施工廠商及監造廠商開罰，並要求限期改善。

更多中時新聞網報導

鄭伊健攜手婁峻碩熱血辦案

台中港離岸風場船舶中心 啟用

守護自然資本 中信前進台江野放黑琵