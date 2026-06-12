北市府中箭？ 蔡其昌提醒沈伯洋：要記得大巨蛋是棒球場

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民進黨台北市長參選人沈伯洋、民進黨立委吳沛憶、黃捷舉辦「台北高雄連線 2026強棒出擊Team Taipei！Team Takao！Go！」限量球衣發布會，中職會長、立委蔡其昌（右二）站台。（陳愷巨攝）



民進黨台北市長參選人沈伯洋今（12日）與台北市黨部主委吳沛憶、高雄市黨部主委黃捷同台，推出限量城市球衣，並高喊「北高黨部連線，線上應援DPP（民進黨）」、「年輕世代Team Taiwan！」。沈伯洋在記者會中談及運動及音樂產業發展，受邀出席的中華職棒大聯盟會長、立委蔡其昌則提醒：「大巨蛋是棒球場，伯洋，你一定要記得。」似是暗指北市府先前因台北大巨蛋職棒場次受到演唱會排擠縮水爭議。

沈伯洋：運動與文化需場館串連 打造多元城市發展





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沈伯洋表示，運動對城市發展相當重要，也是民眾關注焦點，例如運動場地不足、以及整體運動發展方向等問題。隨著運動部成立後相關政策持續推進，仍需基層共同參與。他認為，除了社區與基層棒球場外，未來也可能需要更多中型、多功能及複合式場館，以滿足多元運動需求。

此外，沈伯洋指出，台北市文化底蘊深厚，近期也開始積極接觸音樂產業，除規劃競選歌曲外，也在思考如何讓音樂在台北真正扎根，而不只是零星聲響。他認為音樂產業與棒球發展類似，同樣需要小型、中型到大型場館串連，形成音樂聚落，讓錄音、演出等不同領域的音樂人能有更多交流與合作機會。他也提到，目前高雄的演唱會經濟持續成長，相較之下台北不僅要發展演唱會經濟，更應深化文化內容，讓音樂產業在地方落地生根。

蔡其昌：棒球不分黨派 是台灣最重要運動產業之一

蔡其昌則以中職會長身分表示，棒球不分政黨、性別與年齡，是台灣最重要的運動產業之一。從世界12強賽奪冠到經典賽的精彩表現，都大幅提升台灣國際能見度，但仍需各界持續投入，才能改善環境、提升球員待遇與培育更多新秀。

他強調，只要有更多支持棒球的縣市首長當選，基層棒球發展就會更有機會。由於全台多數球場皆屬地方政府管理，目前部分設施仍待改善，若地方願意將棒球列為優先施政項目，基層環境勢必會更好。他也指出，假如認為台灣仍有室內棒球場需求，應與球團合作推動建置，相信球迷也會樂見其成。

蔡其昌並向沈伯洋喊話，強調未來若當選台北市長，應更支持棒球發展，同時再度提醒：「伯洋，你要記得，大巨蛋是棒球場，這句話一定要記得。」（責任編輯：卓琦）

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