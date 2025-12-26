北市府今下午高強度演練！ 收告警細胞簡訊免慌

台北捷運市政府站26日高強度演練，將發細胞簡訊示警。（示意圖／翻攝自photoAC）

針對近日台北市發生的無差別攻擊事件，以及迎接年底各項大型活動，台北市政府將於今（26）日下午1時在捷運市政府站進行聯合演練以強化防災韌性，屆時將發布細胞簡訊示警，提醒民眾收到警報時不用恐慌。對此，內政部長劉世芳日前表示，若縣市地方的警察局，需要警力、民力支援，警政署會全力協助。

為強化整體防災韌性，台北市府轉運站及捷運市政府站26日下午1時起將辦理強化危安聯合演練，將納入百貨櫃位、交通運輸業者如何協助顧客疏散，提升應變團隊與支援單位分工效率，與處理重大暴力事件的應變處置能力。

台北市府規劃透過「發送災防告警細胞廣播訊息」，內容以中、英文記載時間、地點及發生何事，提醒民眾為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避、避免圍觀，並會註明為台北市政府、測試訊息。提醒民眾收到細胞簡訊不要恐慌，確保若發生突發事件時，能掌握到最新資訊及如何避難。

針對今日台北市政府的演習，中央與地方的具體配合情形，劉世芳日前指出，尊重台北市警方的預定，警政署已掌握全台22個縣市農曆過年之前，一共有多達137場大型活動，若各縣市地方的警察局需要警力、民力支援，警政署會全力協助，目前有提出支援申請的縣市包括台北市、高雄市。

