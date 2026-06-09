北市府假日加班搞攻防 沈伯洋提新政見替基層減壓

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政治中心／王云宣、李志銳 台北報導

民進黨台北市長參選人沈伯洋，近期頻頻搶攻親子、教育選票，週二下午，他出席台北市國小學生家長聯合會互動座談，會前又拋出最新政見，針對台北市府工作環境進行改善，沈伯洋挑明選在這個時間公布，是因為上週末，市府局處還得加班寫新聞稿做政治攻防，讓他認為"公務員很為難"。

北市府假日加班搞攻防 沈伯洋提新政見要做「這件事」

民進黨台北市長參選人沈伯洋（台上右二）和同黨立委吳思瑤（台上右一）、張雅琳（台上右四）、范雲（台上左二）、吳沛憶（台上左一）一同出席台北市國小學生家長聯合會互動座談（圖／民視新聞）民進黨台北市長參選人沈伯洋，和同黨立委，合體出席台北市國小學生家長聯合會互動座談，搶攻親子、教育選票外，沈伯洋社群更拋出最新政見，針對市府工作環境進行5大改善，包括彈性上下班更彈性、專案獎金活化加碼、專業AI人力、以及職場環境、身心支持，沈伯洋直指台北市府，長期人力不足、基層壓力大，畢竟上個周末，市府大地處還在加班發新聞稿，只因為沈伯洋拋出"大台北天際線"、串聯淺山步道的構想。

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台北市長參選人(民) 沈伯洋：「為什麼要選擇在今天提出呢，是因為在週末，真的非常遺憾，一直看到台北市的基層公務員，被叫出來做政治跟選舉的攻防，我覺得這真的是一個，當然第一個是不妥當，行政中立的問題，這些也就算了，但我真的覺得這個是在跟公務員為難，這個也是我們長期以來要提的政策。」

北市府假日加班搞攻防 沈伯洋提新政見要做「這件事」

民進黨議員簡舒培質疑人行道遮陽傘經費落差 更踢爆市府挪用地權基金（圖／民視新聞）沈伯洋出招對付蔣市府，除了改善職場環境，現行市政也有爭議，民進黨議員簡舒培質疑，市府針對8座人行道遮陽傘，整體預算4966萬，平均每座620萬元，不過都發局澄清，每座只要146萬，中間出現價格落差，另外議員更踢爆，預算甚至挪用落實居住正義的地權基金，高達近千萬，懷疑規避議會監督，而沈伯洋也質疑，單座費用是否符合預算使用效益。

台北市長參選人(民) 沈伯洋：「你一開始呢到底是不是開口合約，你到底是要放在哪裡？你的目的是什麼？，其實這些應該要清楚，到底預算有沒有花在刀口上，我相信這也是議員們在關心的事情。」

台北市長 蔣萬安：「都發局也已經說明，這就是符合平均地權基金的使用用途。」

北市府假日加班搞攻防 沈伯洋提新政見要做「這件事」

綠營議員踢爆台北市府挪用地權基金供人行道遮陽傘用 台北市長蔣萬安表示符合使用用途（圖／民視新聞）台北市長之戰，綠營衝著蔣市府市政而來，藍綠各自出招，持續攻防。

原文出處：北市府假日加班搞攻防 沈伯洋提新政見要做「這件事」

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