北市府元旦升旗路跑 蔣萬安鳴槍開啟"新年第一跑"

生活中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導

今天（1）是2026年第一天，上午台北市長蔣萬安率領局處首長，在北市府廣場舉行元旦升旗路跑活動，儘管下雨濕冷，3千名額還是很快額滿，蔣萬安還現場發送鮮奶給市民朋友。談到跨年晚會湧入20萬人，現場動員超過7000名警消、市府同仁，他顯然很滿意說"圓滿順利"。

「貫徹、始終。」台北市長蔣萬安，和副市長林奕華、張溫德，以及局處首長一字排開，在東園少棒的領唱之下，舉行2026元旦升旗路跑。暖身操老師：「一起說，A。」轉轉身體、擺動四肢，老師在舞台上帶頭做暖身操，儘管天氣陰雨綿綿，仍超過3000人參加，開啟"新年第一跑"。

台北市政府元旦升旗路跑活動 蔣萬安鳴槍開啟「新年第一跑」

蔣萬安出席北市府元旦升旗路跑。（圖／民視新聞）

主持人：「3、2、1，出發。」鳴笛起跑，跑者們從市民廣場出發，繞著仁愛路跑3K。蔣萬安也在現場發送牛奶，跟市民朋友拍照，通通來者不拒。小朋友vs.家長：「第一次，第一次(參加)。涼涼的，一點點毛毛雨，我覺得天氣也還OK。(路跑怎麼樣？)很開心、好喝。」小朋友vs.家長：「來參與就是2026，新的一年、新的開始。我還畫了一個新年圖，新希望。」因應大型活動維安，加強路跑周邊的警力部署，蔣萬安也肯定前一晚，湧入20萬人參與的跨年晚會，安檢、疏散一切順利。

蔣萬安發送牛奶給市民。（圖／民視新聞）

台北市長蔣萬安：「(跨年)各單位我們總共出動了7234位同仁，不管是進駐在指揮中心，或是在現場各個區域，我們同時也派出無人機的監控，接下來很多大型的活動，包括年貨大街、包括燈節，我們都會一步一步採穩腳步，讓這座城市持續安全。」保證之後的年貨大街、燈會同樣維持高規格維安，希望讓2026年的台北，成為安全之都。





