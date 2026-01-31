北市府公布消費爭議不友善業者 蝦皮、滿場娛樂、Klook列前3名

蝦皮示意圖。廖瑞祥攝



北市府今天公布去年（2025）第4季消費爭議協商會議拒不出席協商之不友善業者，蝦皮、滿場娛樂、Klook列前三名，後兩者集中在「老菸槍雙人組」演唱會延期未積極辦理退票之爭議。

北市法務局今天（1/31）指出，去年10月至12月消費爭議申訴案件中，經通知卻無故不到場協商之「不友善企業經營者」共有142家次業者缺席消費爭議協商會議，排序前3名依序為「新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司」平台之個人賣家、「滿場娛樂有限公司」及「客遊天下旅行社有限公司」（即Klook客路）。

法務局表示，依「臺北市消費者保護自治條例」第25條第1款規定，無正當理由未派員出席協商會議之業者，北市府得於網路或媒體公告。2025年第4季統計未派員出席協商業者前 3名依序如下：第1名蝦皮賣家（累計12次）、第2名滿場娛樂（累計10次）、第3名Klook客路（累計5次）。

法務局分析，蝦皮賣家遭訴之爭議主因為消費者收受商品有瑕疵或收到與訂單不符之商品；就蝦皮賣家消極出席協商會議之情形，法務局將促請蝦皮電商研議採取對其平台使用者之其他不利措施，透過公私協力共同消彌個人賣家漠視消費者權益之行為。

法務局說明，滿場娛樂、Klook客路則集中在「老菸槍雙人組」演唱會延期未積極辦理退票之爭議；該案法務局已將主辦單位「滿場娛樂」以詐欺罪嫌函送刑事偵辦，並要求Klook平台積極協助退票。

此外，法務局亦函請金融監督管理委員會轉請「銀行商業同業公會全國聯合會」，在民眾申請信用卡爭議帳款程序時給予正確及必要協助；臺北市文化局則針對主辦單位滿場娛樂規避調查之行為，已依法裁處新臺幣10萬元在案。

法務局強調，針對無故缺席、未積極妥適處理爭議之業者，將依規定公告，必要時將發動聯合稽查，或邀請業者到「市政府喝咖啡」命業者提出精進說明及改善方案，敦促業者積極出席市府召開之協商會議提高消費爭議妥處機會，以維護消費者權益。

