北市府冷處理議員索資限制 議會拒審預算直接散會

台北市議會民政委員會拒審預算、直接散會，決議待副市長林奕華至議會解釋清楚前，暫緩預算審議。(記者蔡愷恆攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市長蔣萬安上任後，台北市政府未與議會討論下，直接限制索資時間，3日後才能收到回覆，引起跨黨派議員反彈。日前台北市政府民政委員會已退回2次市府秘書處索資專案報告，並要求台北市副市長林奕華，在審總預算前至委員會說明。然而，今(18日)林奕華因「已有會議」未出席，市府以「地方制度法」以及過往案例稱副市長無需至委員會報告或備詢，也沒有相關先例。民政委員會最終拒審預算，直接散會，決議待林奕華至議會解釋清楚前，暫緩預算審議。

廣告 廣告

台北市議會民政委員會今預定審議原民會、客委會等局處預算，但上月委員會決議，要求市府請秘書處總聯絡人林奕華至委員會報告。市府在開會前2日才通知林奕華，不過林奕華行程已經排定，無法出席；林奕華得知當下，只與民政委員會第一召集人許淑華「協調」。市府昨日更搬出地制法說明副市長不需到委員會報備，且柯、郝時期按例議會要求副市長報告也遭拒，聲稱並無前例。

許淑華向市府呼籲，莫將府會關係弄得如此不和諧；國民黨籍台北市議員李芳儒也同意，市府應和委員會的成員一個一個溝通，且應該尊重委員會決議內容，讓林奕華至議會說明，「府會之間有良性溝通才會推動市政。」

民進黨籍台北市議員顏若芳指出，根據地制法第四十九條，委員會可要求市長除外的市府業務機關首長或單位主管列席說明；索資為秘書處業務，主要負責就是副市長林奕華，同時是秘書處總聯絡人，質疑市府對林奕華不出席說法有問題。

民進黨籍台北市議員何孟樺也直批，不理解北市府為何會如此解讀法條，裡面根本沒寫到「副市長不能來」，況且秘書長李泰興也不到場。她說，市府2週前也可與委員會溝通，甚至當初通過決議，要讓副市長來委員會時就該提出異議，「連府會聯絡人都不與議會溝通，市府對待議會索資的態度若是如此，還需要尊重蔣市府嗎？」

許淑華直言，現在議員仍在向市府索資，替市民監督，然而市府不給資料，「議員與市民有辦法知道真相嗎？」她強調，審議預算是議會原意，好好幫議會把關，期望預算通過後讓局處執行，但蔣市府卻利用政治操作，毫不留情面操作議會議事程序，完全是藐視議會監督權，「我們只是要捍衛台北市議員監督權！」最終民政委員會決定，在蔣市府正面回應前，暫緩預算審議。

【看原文連結】

更多自由時報報導

羽田機場3女中國客發瘋大罵台灣遊客！日網友全怒了：快趕出去

美參院通過國防授權法案 315億投入台灣安全合作倡議

沈慶京：京華城12萬平方公尺樓地板本來就我的 北市府一頭牛剝好幾層皮

不副署停砍公教年金法案？ 張惇涵引翁曉玲丈夫意見「提醒」

