北市府團隊創佳績尋求連任 黨慶鄭麗文再喊翻轉南台灣

戴錫欽、鄭麗文及台北市長蔣萬安等國民黨議員、立委今皆赴台北市議會參加黨慶。（鄧博仁攝）

戴錫欽、鄭麗文及台北市長蔣萬安等國民黨議員、立委今皆赴台北市議會參加黨慶。（鄧博仁攝）

2026地方大選進入倒數計時，國民黨30日在台北市議會舉辦黨慶，國民黨北市黨部主委、議會議長戴錫欽表示，過去3年來，北市府團隊非常認真，大巨蛋可以打棒球、辦演唱會，捷運標案陸續動工，輝達海外總部也順利進駐台北，國民黨主席鄭麗文則拜託台北市民，讓優秀的市府團隊，為台北市再創造美好的4年，更希望台南、高雄也能順利翻轉。

戴錫欽、鄭麗文及台北市長蔣萬安等國民黨議員、立委今皆赴台北市議會參加黨慶。戴錫欽說，蔣萬安在3年內拿出非常好的成績，市府團隊也非常認真，現在大巨蛋可以打棒球、辦演唱會，捷運標案也陸續動工。

廣告 廣告

兩岸和平議題上，雙城論壇是目前唯一官方的溝通管道，也是城市交流的重要平台。無論中央如何杯葛，台北市議會及國民黨團都會全力支持北市府與上海市府持續交流，以維持兩岸基本的互信與善意，兩岸越是兵凶戰危越需要溝通的管道，而雙城論壇就是關鍵的管道。

蔣萬安說，在都市更新方面，北市現在進入大都更時代，過去近3年的都市更新報核案件數，是過去8年的2.3倍，此外外界最關注的輝達海外總部也順利進駐台北。他也說，明年為了努力的市府團隊，也為了過去長時間為國民黨付出的前任黨部主委黃呂錦茹，要戰到底，拜託大家，「讓我們繼續為台北市民創造更好的生活」。

鄭麗文說，過去3年蔣市府團隊施政能力、行動力、執行力都非常強，交出優越的執政績效，此外，市議會在議長的領導下，也是戰力最強、為民服務最扎實的議員團隊，明年希望議長能繼續連任、國民黨市議員繼續過半，她說這個城市要繼續偉大，就要靠專業、認真的市府團隊，希望市民繼續支持蔣萬安高票連任，為台北市再創美好4年。

鄭麗文也說，明年不僅要讓目前國民黨執政的縣市繼續連任，更重要的是也希望台南、高雄在明年選舉後也能翻轉。

【看原文連結】