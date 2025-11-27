北市府大缺「公」 還造成都更大塞車 議員籲改善

台北市政府公務員人力不足持續惡化，議員李明賢指出，北市府今年10月公務員缺額高達17.1％，由於北市工務局也缺人，也造成北市「大都更大塞車」。台北市長蔣萬安表示，市府會用業務績效鼓勵人才留任，考試院也將協助職等列等調整，會多管齊下留才。（徐佑昇攝）

台北市政府公務員人力不足持續惡化，議員李明賢指出，北市府今年10月公務員缺額高達17.1％，由於北市工務局也缺人，也造成北市「大都更大塞車」。台北市長蔣萬安表示，市府會用業務績效鼓勵人才留任，考試院也將協助職等列等調整，會多管齊下留才。（徐佑昇攝）

台北市政府公務員人力不足持續惡化，議員李明賢指出，市府去年10月公務員缺額率16.2％，但今年10月持續惡化至17.1％，缺額第一名為動保處，缺額高達36％。李明賢說，由於北市工務局也缺人，還造成北市「大都更大塞車」，要求市府改善。台北市長蔣萬安表示，市府會用業務績效鼓勵人才留任，考試院也將協助職等列等調整，會多管齊下留才。

李明賢指出，北市府人力荒近年不斷惡化，以去年10月，北市預算員額7萬6230人，現員額僅6萬3864人，缺額達1萬2366人，缺額率16.2％；今年10月預算員額7萬6381人，現員額6萬3326人，缺額1萬3055人，缺額率更高達17.1％，儘管北市府想辦法救人力流失，但這一年又少5百多人，人力缺額屢創新高，持續惡化。

廣告 廣告

李明賢指出，據市府統計，缺額30％以上有四單位，缺額最多為動保處，原訂預算員額55人，缺額卻20人，缺額率高達36％；捷運工程局第一工程處員額147人，缺額47人，缺額率32％；工務局衛工處員額191人，缺額59人，缺額率31％；市府公管中心員額54人，缺額17人，缺額率31％。

李明賢還說，缺額超過60人以上的局處，幾乎集中在工務單位，第一名是工務局新工處，缺額79人、公園處缺61人、水利處缺65人、建管處也缺69個人，目前北市府都更量能較柯市府任內增2.4倍，但工務單位嚴重缺人，造成「大都更大塞車」的窘境。

工務局長黃一平表示，一線科長的職缺會在明年度調高，另工務局今年會啟動留任獎金，應會漸漸有一些好轉，至於缺人多主要還是因為營造市場大環境，有技師資格的，在外部營造場、工程顧問公司等薪水相對優越。

北市人事處長王崇斌指出，為了解決缺公嚴重，考試院已經有通過職務列等，二級機關幫擴工程機關，7、8職等會調高一職等，每調高一職等薪水增加4840元；另還有逐年晉級每月可加薪7900元；至於工程類的8職等主管，可以調高為9職等，薪水可加3340元，若是逐年晉級到四年每個月可增加到9470元。不過李明賢認為還是誘因不足。

但王崇斌也坦言，北市人力的確受中央機關影響大，因中央列等比地方高，不過本次職務列等調整，已與中央三級機關持平，預估中央磁吸效應會減少，至於動保處獸醫將先從待遇著手，市府已爭取到公職獸醫師不開業獎金。

蔣萬安回應，針對市府公務員缺額，他日前已在市政會議針對專業人士、工程單位等裁示以業務績效鼓勵人才留任，近兩年年動物園有給危險職務加給；勞檢員、駕駛員也有獎金等。先前考試院來訪，市府也有當面反映問題，考試院也協助職等列等調整，市府會多管齊下，將人才留著。

【看原文連結】