北市府宣布建築施工架新制 禁用竹架、強化材料防焰耐燃

台北市 / 武廷融 綜合報導

去年11月26日香港大埔宏福苑發生嚴重火災，起火原因指向外牆修繕工程所使用到的泡膠及竹棚紗網。台北市政府今(29)日宣布，全面實施施工鷹架、帆布及護網等精進管理措施，包括禁用竹、木施工架，以及施工架帆布及涉及建築物窗戶、開口防護之材料，應具備防焰或耐燃性能，並檢具相關試驗合格證明。

北市府表示，針對114年11月26日香港大埔宏福苑大樓外牆修繕工程因竹架及防護網不具防焰性能導致之嚴重火災，北市建管處為防患未然並主動強化建築施工場所安全規範，宣布將全面實施施工鷹架、帆布及護網等精進管理措施。

建管處處長虞積學表示，為提升本市公共安全並強化工地管理，經邀集消防局、勞檢處、台北市建築師公會及專家學者共同研擬，即日起訂定下列管理規定：

全面採用鋼管施工架：本市所有新建及外牆修繕工程一律採用鋼管施工架，嚴禁使用竹、木施工架。

確保施工架通風與區劃：凡外牆修繕或室內裝修等工程須搭設鷹架者，其外緣之帆布、護網，應自斜籬連接處向上起算留設 30 公分間隔，以兼顧環境保護與安全防範。

防焰耐燃性能要求：外牆修繕等工程之施工架帆布及涉及建築物窗戶、開口防護之材料，應具備防焰或耐燃性能，並檢具相關試驗合格證明。但考量市面產品取得試驗報告尚需時間，此項「防焰或耐燃性能」規範將自 115 年 3 月 1 日起正式施行。

確保緊急逃生動線：建築物之緊急進口及陽台不得因施作而封閉或阻礙，且每戶應至少保留一處可供通視之開口。

虞積學強調，建管處已於工程執照或核備函文加註相關規範文字。同時，為了加強工地之橫向管理，建管處在受理鷹架搭設申報後，將函轉工程資訊予消防局、勞檢處及環保局等機關，依權責共同實施稽查管理。建管處提醒，承、監造人及專任工程人員負有維護施工場所安全、防範危險之法定責任。工地負責人應依規定隨時對工區施工鷹架執行自主檢查並填報檢查表，落實各項安全防護。若後續執行有可再精進之處，建管處亦將視實際狀況滾動式調整，以確保市民生命財產安全。

