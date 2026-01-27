北市府怎敢讓霍諾德爬101？鍾沛君曝Netflix「關鍵定心丸」

霍諾德得以專心攀登台北101壯舉，Netflix的周密計畫給台北市政府服下了定心丸。（Netflix提供）

台北101董事長賈永婕協助策劃美國攀岩傳奇艾力克斯・霍諾德（AlexHonnold）徒手登頂台北101成功，壯舉於25日震撼全球，台北市政府功不可沒。北市議員鍾沛君指出，Netflix花費龐大預算幫霍諾德做行政部門協調，讓他能專心攀登。北市府首肯，也歸功於Netflix的周密計畫。

國民黨台北市議員鍾沛君27日在直播節目中提到，霍諾德本人是從2013年就想爬台北101，可是當年的串流技術跟現在還是差太多了，且那時中央地方的協調，難度應該比現在更高，所以當時沒談成功。

廣告 廣告

鍾沛君指出，酬勞部分，Netflix花了非常多預算，官方數字還沒有出來，但《紐約時報》有許多分析，聽說總預算高達上億元！其實主角的酬勞佔比很低，50萬美金，霍諾德受訪的時候也講，酬勞低到令人尷尬。其實對霍諾德來講，爬台北101這件事情，他是不收費的，因為對他來講，完成這件事情才是最重要。Netflix介入什麼事情？就是那些行政部門協調，通通交給網飛去做。

「他就專心做好『爬』這件事情！」鍾沛君直言，Netflix感謝台北市政府，賈永婕也感謝台北市政府，但卓榮泰、民進黨態度卻是「蔣萬安『the蹭』」，這什麼意思？關你什麼事？「Netflix也謝謝蔣萬安、台北101也謝謝蔣萬安，就民進黨不高興？好吧。」

被問到北市府風險評估，市府前副發言人郭音蘭表示「就是往『成功』的方向去走！」鍾沛君強調，我們當然會覺得，500多公尺的高樓，開什麼玩笑？霍諾德本人的訪問有說，從這個高度跟那個高度掉下來，結果是差不多的，但相對來講，台北101可能還比酋長岩安全一點。台北101有8個環節，每一段高度都有一個陽台，所以如果發生什麼閃失，活命的機會比爬酋長岩掉下來要高。

鍾沛君直呼，但她相信北市府最重要的判斷依據是，Netflix一定提出了一個非常周密的計畫。郭音蘭提到，北市府當然有「要不要做」的這一塊討論，等到「討論」出決定開始要做了，大家就開始了跨局處的討論跟擘劃。

【看原文連結】