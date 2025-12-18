北市府慰訪海軍、海陸新訓中心 表達關懷與支持

記者孫建屏／綜合報導

臺北市政府兵役局長李治安今（18）日由臺北市軍人服務站站長吳遠里陪同，率團慰訪海軍及陸戰隊新訓中心，代表市長蔣萬安探視正在服役的臺北市籍役男，向他們表達關懷與支持，並感謝單位幹部對家鄉子弟的照顧；也期勉役男們把握機會鍛練身體、養成規律生活習慣，與同袍建立深厚情誼，將軍旅經驗轉化為未來職場資產。

行程中，慰問團特別準備炸雞與飲料等餐點，親切的與弟兄們話家常，關心受訓期間生活狀況，並一同合影留念為官兵加油打氣，氣氛輕鬆溫馨；李治安提醒役男訓練注意安全，如遇任何問題，隨時可向兵役局或軍人服務站尋求協助。

李治安表示，青年服役善盡國民應盡義務，肩負起保家衛國的重任，市府將持續透過慰問與關懷行動，扮演官兵最堅實的後盾，讓每位家鄉子弟都能感受到地方政府的支持，進而提振士氣、安心投入訓練。

海軍新訓中心安排慰問團參訪正在實施的無人機基礎課程、參觀興安專案完工啟用的兵舍，以及陸戰新訓中心導覽部隊沿革歷史及環境美化成效，並由專人解說訓練課程內容，體驗繫留型無人機的操作；慰問團對於國軍與時俱進的訓練興革作法、改善服役環境和提升官兵福祉，留下深刻象，更給予高度肯定。

臺北市政府兵役局慰訪海軍新訓中心，向服役的家鄉子弟加油打氣。（記者孫建屏攝）

臺北市政府兵役局長李治安率團慰訪陸戰隊新訓中心，代表市長蔣萬安表達關懷與支持。（記者孫建屏攝）

海軍新訓中心指揮官陳上校（左）致贈感謝狀，感謝北市兵役局長李治安（右）率團慰訪。（記者孫建屏攝）

北市兵役局長李治安（左）致贈陸戰隊新訓中心慰問金。（記者孫建屏攝）