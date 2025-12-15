北市府拆公館圓環滿意度64.7%？ 「標語超人」質疑可信度

生活中心／陳堯棋、嚴凱 台北報導

日前北市研考會公布最新民調，公館圓環拆除至今，顯示有6成4的市民滿意改造。近期有民眾發現，一名標語超人，在水源市場天橋上，張貼數十次標語，明酸暗諷蔣市府，更質疑這份民調的可信度，今天（15）她獨家接受民視新聞採訪。

貼標語民眾：「一般的民眾看到，會覺得說滿意度很好，拆除(公館圓環)之後，大家都很喜歡這裡，但實際上我們真正用路人，感受並不是這樣，我們就是被塞住，我們甚至以前公車不需要停等，不需要停等進站，但是現在都需要，這些才是我們真實的感受。」民眾帶著剪刀、膠帶，一邊在水源市場天橋上張貼標語，一邊唸唸有詞，痛批北市府不聽民意，強拆公館圓環，導致交通更壅塞，只好化身標語超人，表達訴求。

民眾不滿天橋貼標語，遭北市環保局人員強拆。（圖／民視新聞）

三個月以來，張貼數十次標語，內容從"你只是在等紅燈"，"拆比不拆還還順暢"，"選錯人廢圓環塞不完"，甚至狠酸"圓環沒有消失，只是變成萬安喜歡的形狀"，獲得廣大網友共鳴。只是每每貼完沒多久，竟然就立刻被查水表，拆除下架。貼標語民眾：「他們(北市府)做其他事情，都沒有這件事(拆標語)來得積極，徐巧芯立委她講了說"你只是在等紅燈"，我覺得這句話非常適合放在這裡，所以我把它放上來，告訴大家說，你只是在等紅燈，但我貼了不到一天就被拆了，所以我那時候就感受到說，是不是政府不喜歡人民說實話？」北市環保局專員陳浩璋：「平常我們清潔隊依照廢棄物清理法，就是會去巡檢，會去做相關的清理，看到這個(天橋標語)，我們就是會把它清除掉，所以基本上對於這個以往，對於有張貼這種表達言論自由的，我們只會把它清除掉，不會對民眾做裁罰。」

北市研考會公布民調，公館圓環改造滿意度64.7%。（圖／民視新聞）

環保局強調一切依法行政，並沒有濫用公權力，但公館圓環改造不到三個月，上週六北市研考會，卻無預警拋出一份最新民調，顯示64.7%市民滿意改造，真的是這樣嗎？貼標語民眾：「滿意度64.7%，我不知道這是怎麼算出來，因為至少我身邊的人

大家經過這裡是並不滿意的，我實際的感受也是會塞。」公館圓環填平政策，民怨沒有平息，北市府的政績，仍有待檢視。

