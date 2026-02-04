北市府拍板輝達地上權50+20年及權利金 李四川：14日前簽約

輝達（NVIDIA）總部「星艦3.0」進駐北投士林科技園區邁入最後階段，台北市政府區段徵收市地重劃委員會今（4）日下午審議T17、T18基地專案設定地上權案及權利金，歷時約一個多小時完成審定。會議主席、台北市副市長李四川會後表示，地上權年限原則採「50加20」年，權利金金額因涉及議價仍屬機密不對外公開，將交由業務單位與輝達進行議價，若議價順利可在14日前正式簽約。

台北市副市長李四川。（資料照／中天新聞）

李四川指出，T17、T18基地合併完成後需訂定權利金金額，權利金包含地價以及北市府與新壽合意解約所支付的金額，已經過地價評議委員會評估。他強調，目前權利金金額是秘密不能對外公開，今天審定的金額會交給業務單位與輝達議價。

北士科T17、T18（圖／報系資料照）

李四川進一步說明，因為只有輝達一家，所以需要進行議價程序，若議價完成就會簽約，這是最後一個程序。他表示，如果假設議價是順利的，一定會在過年前、也就是14日之前與輝達正式簽約，完成輝達進駐北士科的最後一哩路。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

台北市都市計畫委員會上週已通過T17、T18基地合併為T1718基地案，台北市長蔣萬安日前受訪時表示，希望在10日至15日簽訂地上權契約。市府今天召開區段徵收及市地重劃委員會，審議T1718專案設定地上權給輝達的計畫書及權利金，為輝達台灣總部進駐北士科鋪路。

