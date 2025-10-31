北市府拚春節前與輝達簽約
台北市長蔣萬安10月29日宣布，輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18基地，據悉，新壽翌日也向北市府提報「分手費」，初步成本共約40億元。蔣萬安10月31日表示，希望可以在11月中前完成合意解約程序。副市長李四川則說，地政局、法務局跟新壽初步協商，提出的成本跟市府預估的8億元差不多；與輝達簽約部分，由於專案設定地上權需有投資企畫書，輝達表示需約2個月時間準備，且也有都市計畫審議流程要走，北市府盼最快能在農曆過年前與輝達完成簽約。輝達執行長黃仁勳在韓國受訪表示，他不清楚台北全球總部的進度，但真心希望留在台北。
新光人壽日前舉行記者會，宣布願意針對北士科T17、18地上權與北市府合意解約，並於10月30日向北市府提出初步的「分手費」。李四川昨透露，北市府方由地政局及法務局與新壽初步協商，新壽有提出一些大項目，初步報價與市府估算的8億元差不多；至於8億元包含什麼？待下周新壽補件後才會較清楚。
蔣萬安表示，新壽先前記者會公開說明，只要拿回之前付出的成本，就願意合意解約，市府後續會啟動解約程序。所以如果一切順利，市府當然希望可以在11月中以前，順利完成合意解約程序。
由於輝達對於總部設計的需求，希望能將T17、18兩塊地合併，需經都計審議程序，都發局長簡瑟芳曾預估，約需3個月時間，外界關注北市府與輝達最快是否於明年1月即可簽約？李四川表示，目前整體來說有3件事，首先，必須要與新壽合意解約，解約後才能啟動後續流程；後續與輝達簽約之前，輝達須先提出投資企畫書，並經北市府審查，輝達表示約需2個月時間。
李四川直言，北市府的都市計畫審議程序，以及輝達準備投資企畫書是可以並行的，因此，最快應該能在3個月內完成。他強調，雖然蔣萬安之前曾稱，希望最晚明年中簽約，但也盼能盡快，因此原則上他與幕僚都希望在農曆年前與輝達完成簽約。
