北市府按摩據點 為障友創造就業機會

經過重新整修，台北市珍愛按摩服務站11月18號重新開張，並舉行揭幕儀式，按摩服務站提供視障者就業平台，其中一位來自阿里山鄉的原民亞發義達邦，靠著按摩結婚生子，撐起家計，養大2男2女，儘管按到手指關節變形，仍堅持花時間精進自己的技能，要讓每位來的民眾，從按摩中紓壓，賓至如歸。

民眾 林彥君：「阿里山師傅按得很好，很舒服，然後我覺得，又可以幫助盲人、視障的朋友，我覺得是件很棒的事。」

10年了，這位做母親的，每次要按摩紓壓，都會到北市府，找這位來自阿里山鄉的原民服務，以實際行動支持視障按摩者。

廣告 廣告

視障按摩者 亞發義達邦：「現在已經不痛了，以前剛開始很痛，新的手法，更了解我們肌肉走向，跟他身體的結構。」

從18歲做到今年63歲，按到手指關節腫脹變形，儘管從有感疼痛到麻痺，亞發義達邦對於這份工作，總是不斷地精進，回饋客人。

視障按摩者 亞發義達邦：「因為我這個人，本來就很好學，上課時候，很喜歡問問題，你只有透過進修，你才會知道。」

尊重這份工作，精神可嘉，因為對他來說，視障者在按摩技藝上養成不容易，得靠觸覺，手把手教學，反覆不斷地練習，來熟記穴位和手法。

雙連視障關懷協會副執行長 黃昭蓉：「請同學教導，那同學如果教不夠，有一些的按摩老師，還會，那我自己私下請老師來指導，那大概一個人都會再多學，兩倍、三倍的時間。」

「台北市政府珍愛按摩服務坊，振興再出發。」

整修後重新開張，熱鬧揭幕，這裡是台北市府的珍愛按摩服務站，是全國第一處在行政機關設立的盲人按摩據點，深耕23年來，服務人次超過26萬，目前有四家身障團體進駐，為視障者打開就業的一扇窗。

更多 大愛新聞 報導：

人醫義診情 為住民洗牙

溫補養生抗發炎 調理體質提升免疫

