北市府推消費歡樂抽多項好禮起跑

（中央社記者劉建邦台北2日電）台北市商業處表示，推出「台北有購嗨、消費歡樂抽」活動，民眾在台北市店家單筆消費滿200元登錄發票可獲抽獎序號，有機會抽到多項好禮，已開始登錄。

台北市政府商業處新聞資料提及，「來台北有購嗨、消費歡樂抽」活動昨天起正式起跑登錄，只要持有11月11日至明年3月8日在台北市店家消費發票或收據，單筆消費金額滿新台幣200元，至活動官網登錄可獲1次抽獎機會。

商業處表示，此次抽獎次數隨消費金額累積，每增加200元就多抽1次，單筆最高可獲抽獎100次的機會，在友好特店或旅宿消費獲得抽獎次數可加倍。

商業處表示，此次活動登錄有效日期可回溯至今年11月11日，活動納入廣受好評的雲端發票自動串接功能，民眾首次登入活動官網，勾選同意串接雲端發票，後續每次消費將自動匯入，不需手動，抽獎更輕鬆。

商業處表示，此次推出抽獎活動包含每週抽出iPhone 17 Pro等3C好禮，每月台積電股票，12月首次將抽出純電休旅車與101跨年煙火總裁套房，並加碼抽出美國雙人來回機票等好禮。

商業處表示，北市府同步推出響應優惠方案，如觀光傳播局與旅宿及景點業者推出限時方案，文化局集結近20處市立藝文場館推出藝文場館金優惠等。優惠活動可上網搜尋「來台北有購嗨、消費歡樂抽」或至官網查詢。（編輯：張銘坤）1141202