北市府提案修正懷愛館地方回饋金 議會初審卡關

（中央社記者劉建邦台北26日電）台北市府對殯儀館旁設地方回饋金，因一殯拆除量能轉至懷愛館，殯葬處檢討回饋機制並修正條例，送議會法規會審議，議員認為涉及層面大，要求補充回饋金相關數據後再審。

台北市議會法規委員會今天審議北市立殯儀館回饋地方自治條例。依資料，為降低對居民生活負面影響並提供館址所在相關地區實質回饋，於2004年制定公布北市立殯儀館回饋地方自治條例，其後歷經3次修正。

資料顯示，因第一殯儀館已於2024年拆除，第二殯儀館更名為台北市懷愛館，考量北市殯葬量能集中於懷愛館，對周遭環境造成影響，有重新檢討回饋機制必要，因此由殯葬管理處提出修此自治條例。

資料提到，依此自治條例現行規定，懷愛館回饋地方經費是以所在行政區，輔以館址為圓心半徑1000公尺作為回饋範圍。

北市殯葬處考量治喪量能已轉移至懷愛館，且在民俗旺日時，對在地交通確實有影響，修法並把調整範圍半徑至1200公尺，並納入文山區興邦里、萬盛里及信義區黎順里、雙和里、惠安里，採同心圓方式，期盼可公平合理分配回饋地方經費。

依過去資料，懷愛館回饋金每年發放約3000萬元，從2019年以來，有里長或議員建議應擴大補助，殯葬處隔年發布修正草案，因不同意見多，此案未過。

北市議會法規會今天再審此自治條例修正案，議員認為殯葬處透過旅行速率等交通因素研議回饋金範圍，但北市其他重要路口也可能會受交通因素，質疑此方式恐釀市民反對。

議員也提到其他公共設施如焚化爐等，也有補助附近里回饋金，若殯葬處提案修正自治條例，其他補助回饋金政策都應修正。經議會法規會初審後，要求殯葬處應針對修法前後的回饋經費變化提供相關數據，此案後續再排審。（編輯：張銘坤）1141126