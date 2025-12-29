北市府攜手龍山寺啟動節能關懷行動 打造淨零新典範

▲北市副市長張溫德（右五）與來賓共同簽署「永續響應牆」，共同承諾節能與關懷行動。

【記者 郭夢迪／台北 報導】為推動永續社會照顧與節能減碳的具體行動，台北市產業發展局今（29）日舉辦「節能良善好循環 點亮北市光與愛」記者會，宣布結合龍山寺捐助與電器商業公會專業支援，為三家社福機構汰換節能照明、空調、循環扇與低耗能冰箱，改善照護環境、降低用電成本，讓長者與照護者感受更明亮、安全、舒適的日常生活。此舉不僅落實了實質的能源節約，更透過「公私協力」模式，將社會資源轉化為永續轉型的動力。

活動由北市產業發展局與社會局共同執行，記者會中，包括臺北市副市長張溫德，台北艋舺龍山寺董事長黃書瑋、台北市電器商業同業公會理事長廖全平、產業局長陳俊安、社會局長姚淑文、環保局副局長盧世昌及萬華街區發展協會理事長洪文和與社福單位代表均熱情出席，共同見證這份溫暖的「光與愛」。

張溫德副市長表示：「節能減碳將不只是口號，更是社會正義的體現。社福機構在照顧長者與弱勢族群時，電費支出往往是沈重的負擔。透過市府的媒合，感謝龍山寺的善舉與電器公會專業支援，我們將高能耗舊設備替換為一級能效節能產品，不僅每年能為機構節省數十萬元的電費支出，更讓長輩們在更明亮、更舒適的環境中生活。透過公私協力，我們希望讓臺北的每一個角落，都能感受到光與愛。」

▲北市副市長張溫德（左）與龍山寺董事長黃書瑋（左）合影。

活動中，受贈單位包括財團法人台北市私立愛愛院、財團法人台灣省私立健順養護中心及財團法人恆安社會福利慈善事業基金會的代表發表感言，紛紛表示「對於經營長照機構而言，冷暖氣與照明是24小時不能中斷的；低耗能冰箱確保食材的新鮮與營養，節能溫控設備讓長者在冬季保持舒適，循環扇改善空氣流通，讓活動更自在。

這些設備不僅提升照護品質，也減輕了工作人員的負擔，使關懷可以更持久、更溫暖」。臺北市政府亦致贈感謝狀給龍山寺及電器公會，感謝其支持與慈善協助。為鼓勵更多單位響應節能與關懷行動，活動特別設置「永續響應牆」，由副市長、貴賓及民眾簽署，象徵公私共同承諾節能與關懷行動，讓節能改善不僅止於科技，更深入城市每一個需要被照顧的角落。

▲北市副市長張溫德（左）與台北市電器公會理事長廖全平（右）合影。

臺北市政府期望以實際行動樹立城市永續治理典範，擴大弱勢支援網絡，並讓節能與關懷的理念在城市中流動，同時帶動企業響應共同行動，為臺北這座城市點亮一盞永續良善之光。（照片：北市產業發展局提供）