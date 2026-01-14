北市府救援西寧國宅內街貓 籲民眾勿擅入餵食

（中央社記者劉建邦台北14日電）北市西寧國宅大樓即將改建，住戶樓層已封閉。動保處今天表示，獲報大樓內有街貓受困，已啟動救援機制，呼籲民眾勿進入餵食。都發局過程中發現電梯面板遭破壞，將蒐證報警。

根據台北市都市發展局提供的資料，西寧國宅大樓5樓以上住戶已於去年12月中旬全數遷出，僅保留2部電梯供市場攤商使用，其餘高樓層電梯控制面板已加裝蓋板，確保公共安全。

都發局提到，配合動保處誘捕街貓時，發現高樓層電梯面板遭破壞，且有非法啟用及進出封閉樓層的跡象。民眾擅自破壞公共設施、非法闖入封閉建物，已涉違法。

都發局表示，對於西寧國宅大樓電梯設施遭破壞，且有非法闖入等違法行為，將蒐證後報警處理，絕不寬貸。

北市動保處資料提到，去年12月中旬曾獲報西寧國宅大樓16樓住家內疑有街貓受困，協調都發局及消防局協助支援破門入屋救獲1隻街貓。

動保處昨天獲報西寧國宅大樓內疑另有20多隻街貓受困，啟動動物救援機制，並由都發局配合，救獲1隻幼貓，送醫診療。

動保處表示，為避免街貓進西寧國宅大樓內躲藏迷失方向受困，今天上午已放置8個捕貓籠及充足罐頭、飼料在大樓5樓及16樓等街貓可能出沒地點，都發局會派員協助每天換飼料及巡查誘捕街貓狀況。

動保處表示，西寧國宅大樓正在執行街貓救援誘捕工作，民眾切勿自行進入餵食街貓，會持續關注貓隻救援進度。民眾在北市發現受困、傷病動物，可撥1959專線通報。（編輯：蕭博文）1150114