政治中心／陳堯棋 張智凱 台北報導

雙城論壇即將在12月底舉辦，今天（2日）北市研考會突然公布一份最新民調，九月底到十月初電訪1000多位台北市民，顯示逾6成民眾支持台北、上海交流。市長蔣萬安再度重申，兩岸關係越困難越需要溝通交流，但綠營議員對民調抱持懷疑態度，更狠酸北市府球員兼裁判，用民調合理化為出訪雙城論壇背書。

2025雙城論壇，蔣萬安12月底即將出訪上海。但光上個月，就有超過400架次軍機擾台。北市研考會週二卻公布一份民調。顯示9/30到10/3期間，電訪1070位20歲以上的台北市民，64.1%支持持續與上海城市交流，超過7成認為兩岸關係越緊張，越需要溝通交流。

北市府曝民調逾6成支持雙城論壇 綠酸「球員兼裁判」合理化背書

北市研考會曝民調逾6成支持雙城論壇舉辦。（圖／民視新聞）

台北市議員(國)秦慧珠：「超過6成的人支持繼續舉辦雙城論壇，我想我們並不意外，因為對台北市民來說，可能比其他的縣市，更珍惜這些年來，累積下來台北跟上海的交流。」台北市議員(民)顏若芳：「(民調)要讓他出門不會被大家罵，是要給自己一個安慰劑，7成的民意是說越緊張越要溝通，那就表示台北市民，在這樣兩岸之間的緊張情況下，希望蔣萬安去了上海，能夠跟上海講，請他們是不是可以放棄武力攻台。」綠營認為公布時機點敏感，不但沒公布民調公司，也沒有附上樣本結構、人口統計資料，質疑市府用民調為出訪雙城論壇背書、洗地。

2023年蔣萬安出訪上海。（圖／民視新聞）台北市議員(民)洪健益：「這份民調我保留懷疑的態度，因為畢竟球員也是你們，裁判也是你們，不要用這樣的一個，自我掩飾的民調方式，自我感覺良好的民調方式，來合理化你去中國大陸雙城論壇的理由。」台北市長蔣萬安：「兩岸關係越困難越需要交流，雙城論壇也是目前兩岸之間，少數僅存唯一溝通的管道，所以我們會持續來努力。」痛批北市府球員兼裁判，讓民調的可信度大打折扣。而蔣萬安依舊罐頭式回答，如今共機不減反增，難道眼裡只看得到民調，自己三年前曾說過的話，全忘了嗎？時任台北市長參選人(國)蔣萬安(2022)：「雙城論壇的舉辦前提，就是中共不再擾台，對台灣釋出善意。」

原文出處：北市府曝民調逾6成支持雙城論壇 綠酸「球員兼裁判」合理化背書

