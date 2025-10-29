北市府最愛用 team+紅什麼？

財經中心／廖珪如報導

互動資通創辦人郭承翔，讓企業與政府單位不用「上雲」，落實資安控管。（圖／記者鄭孟晃攝影）

台灣本土軟體企業互動資通，於今年歡慶20週年。自2005年成立以來，互動資通始終專注於「互動」相關通訊領域，協助客戶解決痛點與實踐數位轉型落地，於系統整合與行動化應用，從簡訊平台「EVERY8D」起家，陸續推出「team+」企業協作平台、外部互動平台「SafeSay」，更整合以「GECP」(政府與企業數位轉型的關鍵平台)提供一站式平台服務，深耕台灣市場，穩居國內互動通訊平台市占第一。

廣告 廣告

互動資通堅持本土研發、提供國內廠商最彈性的在地服務。互動資通創辦人郭承翔表示，20年來，始終相信「互動」是所有科技應用的本質，從最初的簡訊應用服務起步，憑藉技術創新與市場洞察，逐步擴展GECP (Government Enterprise Critical Platform)平台，涵蓋內部協作平台、外部互動平台，以及落地版AI整合平台，成為政府機關與企業數位轉型的重要推手。

「EVERY8D」 是全台最大的簡訊互動平台，每月簡訊發送量超過2億則，廠商涵蓋各產業廠商，包含金融、零售、醫療與教育等產業，是企業進行客戶經營與行銷推廣的核心工具。team+企業協作平台，以即時通訊整合專案管理、檔案分享與企業管理功能，國內醫療、金融、航空和服務業等龍頭，均運用於內部管理，和整併其他工具平台，消彌資訊孤島，加速作業效率，成為推動政府與企業內部數位轉型，截至目前已累計超過5千家企業導入使用，成為國內行動辦公首選平台。

政府、企業 在地資安大平台

「SafeSay」是 專為企業與政府等單位打造高安全標準的外部互動平台，結合審核和防護機制等，最大程度降低互動風險外，提高互動效能。 除此，有鑑於企業對於使用AI最大的障礙在於無法落地，互動資通已逐步協助大型教學醫院，或知名服務業將落地版AI平台整合於team+或SafeSay，可望降低營運成本，以及提高績效。

針對互動資通未來發展目標，郭承翔指出，互動資通目標在於成為政府與企業數位轉型的重要關鍵平台，致力於透過先進的技術創新、開放自主的客戶生態系統，以及緊密的夥伴合作，打造一個安全、高效且可持續擴展的數位基礎架構，降低企業 IT 部門的開發門檻，提升生態系吸引力，透過GECP 各式整合服務，讓企業可以自由擴充應用，同時，吸引更多優秀的開發者與合作夥伴。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

先進封裝崛起 大摩點讚他哥倆

普發1萬464萬人免登記！11/12直接入帳 11類人資格曝光

盤前／AI伺服器燒燙燙 散熱5雄受看好！

