北市府本週完成新壽解約金查核 盼輝達尾牙前簽約

地政局今天在民政委員會進行工作報告，也說明與新壽解約的進度。(記者何玉華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕輝達決定落腳北士科T17、T18，台北市政府與新光人壽(新壽)本週洽談解約金額，新壽開價44.7億餘元，與市府的計算有差距，地政局長王瑞雲今(6)表示，昨(5)已經開始由專業會計室逐一查核，預計週五完成，以利在下週提送到議會。而下一階段與輝達的簽約，希望能在農曆年前、一月底的輝達尾牙前完成。

地政局今天在民政委員會進行工作報告，對於與新壽洽談解約一事，王瑞雲表示，昨天已經開始查帳，本週完成，明(7)天簽相關解約書，解約金額將於下週送議會報告後再支付；目前已在看協議書法條的擬定，希望在11月底解約、塗銷地上權、收回T17、T18，目前是樂觀的。

廣告 廣告

王瑞雲說，新壽的解約金要求與市府的預估約差2億，最主要是營業稅跟資本利得的部分，新壽以財報的3.7%計算，與市府以保險業不動場投資報酬率最低2.5%計算有差距，專業會計師昨天已經開始逐一查核，本週五查核完，下週送議會。等合約終止乾淨後，再把沒有疑義的土地交給輝達，相關多支出的費用，會納入下一階段輝達支付給市府取得土地使用權的權利金內。

王瑞雲表示，在簽約前，輝達必須先提出投資計畫書，市府目前希望能在農曆年前、一月底的輝達尾牙前簽約。而北市科還有的市有地T3、T4、T12的招商，不會只從收回成本考量，會跨局處討論做最大的利用，從全市整體產業布局來爭取頂尖的科技產業來進駐，打造科技產業鏈。

【看原文連結】

更多自由時報報導

新壽與北市府談T17、T18解約金 吳東亮：應該很順利

新壽「分手費」44.7億月差近百億 胡采蘋批全網帶風向：幸好沒被得逞

美股收盤》泡沫化疑慮消退！道瓊反彈225點、台積電ADR續跌

北京耍心機！輝達挨悶棍 超微晶片「出人意料」獲中出口許可

