北市府模擬無差別攻擊 1/22臺北車站進行危安演練

強化臺北車站特定區維安，北市府1/22下午2點將進行跨單位聯合危安演練

為確保臺北車站特定區面對突發危安事件的緊急應變能力，臺北市政府將在明天(22日)下午2點到3點期間，於臺北車站特定區辦理聯合危安演練。臺北市消防局表示，本次演練首度以「無差別攻擊事件」為基礎設定，藉此檢測各進駐單位在面對高壓力危安事件時的橫向聯繫與實質應變作為。

臺北市政府表示，臺北車站是全國唯一的五鐵共構車站，除了是首都圈最重要陸上交通樞紐外，每天出入民眾多達60至80萬人次，兼具佔地廣大、地下空間複雜、管理單位多元等特性。本次演習設定特定區內多處場域同步發生危安事件，突破過往預設劇本的模式，改以「實地、實景、有想定」方式進行，結合聯合防災中心運用現有設施設備及人員，真實演示各單位間的處置能力與聯合運作機制，驗證項目除聯合防災中心啟動及橫向通報、不同警察單位無線電通報及分工、大量傷病患處置及「災防告警細胞廣播訊息」（CBS）發送演練等。

臺北市消防局整備應變科技士陳幼宛說明，本次演習規模盛大，範圍涵蓋特定區內著名的「9大事業體」，包括四鐵、四個地下街及微風商場，並攜手交通部鐵道局、鐵路警察局、捷運警察隊等中央及公、民營等單位共同投入資源，透過跨機關的聯繫功能整合，驗證發生突發事件時，如何迅速達成聯合指揮與資源調度，以減輕危害並確保特定區正常運作。

臺北市消防局表示，演習期間將同步進行「災防告警細胞廣播訊息」（CBS）發送演練，在臺北車站周邊和站內候車的民眾，手機將收到警訊通知，請勿驚慌。演練過程中，車站內部分區域會進行人員疏散及動線管制，請民眾配合現場工作人員的引導。也建議在1月22日下午會行經臺北車站的旅客要提早出門或多預留一些時間，以免行程受到影響。