北市府正式分手新壽 蔣萬安：輝達與台北又近一步

台北市長蔣萬安（右）分享18日與輝達副總裁Scott Ekman（左）會面照片。 圖：台北市政府 / 提供

輝達（NVIDIA）確定將落腳北士科T17、T18，北市府與新光人壽進行解約，台北市副市長李四川今（24日）證實，新壽地上權已在上午11時半塗銷，回到北市府。台北市長蔣萬安稍早也透過臉書分享此事，並發布他與輝達副總裁Scott Ekman在18日會面的合照，強調「輝達與台北，又近一步！」

蔣萬安指出，今天，北市府已經與新壽完成最後的手續，讓輝達預計入駐的T17、T18土地已正式回歸市政府。

蔣萬安也分享，上週，輝達副總裁Scott Ekman代表輝達執行長黃仁勳執行長來訪、親自遞交投資意向書。他也向對方表達，市府團隊將全面加速與輝達專案設定地上權簽約進度，期盼能在農曆年前再次相聚，共同見證歷史性的時刻。

蔣萬安強調，輝達將首個海外總部選在台北，對台灣具有重大意義。未來十年，台灣將在全球競爭AI的浪潮中取得先機、站穩腳步；而輝達選擇台北，不只是區域安全與外資加大投入的一劑定心丸，更象徵「台北有韌性，歡迎世界來做鄰居」！

