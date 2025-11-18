北市府珍愛按摩服務坊 全新開幕

台北市長蔣萬安出席珍愛按摩服務坊全新啟用開幕活動。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

台北市長蔣萬安十八日出席市府「珍愛按摩服務坊」全新啟用開幕活動。他表示，此次空間升級不只是硬體改善，更象徵市府在推動視障者就業、營造友善城市方面邁出重要一步，具體展現落實《身心障礙者權利公約》（ＣＲＰＤ）的決心。

蔣萬安指出，「珍愛按摩服務坊」自民國九十一年成立以來已邁入第二十三年，累計服務人次超過二十六萬次，讓按摩服務坊成為市府推動友善職場的重要象徵，也彰顯市府長期投入視障朋友就業支持的成果。

針對視障者的工作環境與就業權益，蔣萬安表示，台北市勞動局及各局處將持續精進，包括提供多元化的就業輔導，並持續改善視障朋友的職場設備與安全動線，打造更完善的支持系統，市府會全力協助每一位視障朋友安心工作、穩定就業。

蔣萬安表示，未來市府將持續優化按摩服務坊的環境，也會把這份友善精神擴散到全市各場館。他並感謝設計團隊的用心規劃，使空間不僅提升民眾的服務感受，也充分顧及視障服務人員的需求，希望共同打造一座真正友善、適居的台北。