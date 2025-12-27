北市府看「飛碟」聊散場分流 拋上海可借鏡「台北大巨蛋」

台北市副市長林奕華帶領近120位官員與議員一同抵達上海參訪。（圖／東森新聞）





台北市副市長林奕華帶領120位官員與議員抵達上海，開始進行市政參訪，不過正值敏感時刻，現在又要管制公務人員赴中，恐怕影響雙城論壇舉辦，不過林奕華強調會長長久久。

上海市政府副秘書長朱民：「副秘書長到機艙口來找您，歡迎歡迎。」

2025雙城論壇正式開始，台北市副市長林奕華帶領近120位官員與議員一同抵達上海參訪，不過接機層級相對低，是由上海市政府副秘書長朱民還有台辦主任金梅來接機。

但現在敏感時刻，又有管制公務人員赴中，恐怕讓雙城論壇添上一些尷尬。台北市副市長林奕華：「雙城已經第16年了，一定是長長久久每年舉辦。」

長長久久的雙城論壇第一個參訪行程，就要切磋演唱會經濟。上海市政府副秘書長朱民：「疏散的一些訓練，我們的觀眾層跟我們走的是一號門，一號門是我們的內場觀眾跟包廂客戶，然後我們的二樓觀眾是二號門。」

演唱會等大型活動該如何分散人流散場？這裡是梅賽德斯奔馳文化中心，場內可容納18000人，比台北小巨蛋規模稍微大一些，內部進出也有不少出入門，因為已經規劃每一個座位區所對應的出入口，而地鐵也會直接延長到凌晨兩點。外觀看起來就像是座飛碟，人流管制散場之後，走一個路口，就能抵達3條不同的捷運線。

台北市副市長林奕華：「怎麼樣進出場？怎麼樣緊急疏散？這都是我們今天很關心的一個相關內容。」

其實台北最驕傲的大巨蛋可以容納4萬人，而且有多次在大型球賽以及演唱會迅速疏導人流的經驗，也都是上海所可以借鏡。

台北市議長戴錫欽：「不管是大巨蛋也好，還有市政府的跨年倒數、101大樓的煙火等等，我們的人流絕對比這個多很多，所以這部分，我們台北也有台北的經驗來跟上海方來做分享。」

梅賽德斯奔馳文化中心，這座飛碟與台北兩顆巨蛋互相切磋人潮分流的方式，就非常符合蔣萬安對於雙城論壇僅限於市政交流的定義，不讓敏感時刻有任何其他的想像。

