北市府第二預備金週二表決 藍綠甲級動員

議長戴錫欽受訪。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市議會民進黨、國民黨及民眾黨團今天針對局處首長特別費、第二預備金多項暫擱預算，費時3.5小時進行政黨協商。議長戴錫欽受訪表示，今年第二預備金編列7.4億元，民進黨團要求刪減5000萬元，但國民黨團不同意，希望恢復原編列數，協商並無共識；加上「台北市立殯儀館回饋地方自治條例」擴大回饋金範圍與比例，明天(20日)均將付諸大會表決；據了解，藍、綠都將甲級動員，白營則是個別議員出席。

關於爭議較大的索資部分，戴錫欽指出，基本上尊重民政委員會當時的討論，將來索資表格除了3天的限制之外，增加勾選欄位以利緊急狀況，多一點彈性，尤其涉及健康和安全的部分能夠盡速提供。

先前因索資爭議，台北市政府秘書長兼秘書處長李泰興的特別費，從47萬6400元，在民政委員會被刪到只剩1000元，今天政黨協商後改成刪減1000元。對此，民進黨團幹事長顏若芳說，由於國民黨議員的席次較多，影響表決過關機會，加上該筆經費多用於招待外賓及獎勵公務員，微刪1000元以此警示，並下附帶決議，公開嚴厲譴責秘書長和法務局長連堂凱於索資系統上，未先與議會溝通，破壞府會和諧；國民黨也能接受。

此外，「台北市立殯儀館回饋地方自治條例」修訂擬將回饋金範圍從殯儀館所在地半徑1公里擴大至1.2公里，議員提案同步調整殯儀館實際收入提列從10%提升至12%，明天也將進行表決。戴錫欽補充，這部分有做附帶決議和但書，主要是回饋範圍擴大之際，市府也要評估相關公平性與百分比提高的問題。

另，畜產公司及水塔修繕，因為現在處於未續約的狀態，除了附帶相關文字處理，也希望市場處能夠盡快和畜產公司完成續約，在沒續約之前，也應要求支付暫用費用，直至續約完成，或沒續約完要求搬離，期盼市場處加強處理，水塔部分待完成續約再動支。

