北市府總預算初審6度闖關通過 綠批未核實編列

（中央社記者劉建邦台北17日電）北市議會審議遭暫擱5次的市府115年度總預算案，今天再度闖關，綠營認為市府未核實編列中央統籌分配稅款增加442億餘元，並要求二讀前給細項。經議長協調，市府總預算順利通過付委。

台北市議會審議市府115年度總預算遭民進黨暫擱多次，綠營議員先前認為市府未加碼普發現金等，並於議會在11月5日大會首次暫擱北市府總預算，暫擱次數達5次。

台北市議會今天下午召開大會，為讓暫擱5次的市府115年度總預算順利付委，議會國民黨團發出甲級動員，要求黨籍議員須出席大會。

廣告 廣告

北市議會宣讀市府115年總預算案時，民進黨團幹事長、議員顏若芳要求進行議事詢問。她說，收到北市主計處提供針對中央統籌分配稅款使用款項的內容，卻拿到僅列出表格的1張A4紙。

顏若芳表示，市府已收到中央發給統籌分配稅款的公文，市府有新台幣1149億元可運用，但市府編列送入議會的115年度預算為近700億元，短少約442億元，認為市府未核實編列明年度預算。

她說，民進黨團要求在市府總預算通過議會二讀前，應提供相關細項內容讓議會審查。民進黨台北市議員洪健益則是詢問要求北市府應說明有關事權劃分的內容。

北市主計處處長蘇文樹被要求列席並針對此議題答詢說，北市府115年度總預算是依照過去慣例編列送入議會審查，且是按照今年度基礎編列，已提供議會針對442億元後續使用初步規劃方向，後續擬以追加減預算方式編列。

他說，針對中央及地方的事權劃分，中央已邀地方政府討論，但因相關項目沒基礎數據，目前無法釐清中央和地方各自負擔部分。

民進黨議員簡舒培質詢表示，所以議會是要先審完市府編列近700億元總預算，才能審議透過追加減編列的442億元，市府未核實編列預算卻要議會先審查，無法接受主計處的說法。

議長戴錫欽最後裁示，不管是要重編預算或透過追加減方向編列預算，針對442億元都需經議會監督審查，這部分毫無疑問，市府總預算若經議會大會通過且付委，送入各委員會審查時，要求市府說明用途並要提供明確項目等資料給各委員會審議。

市府115年總預算最終順利通過議會大會討論，後續將送入各委員實質審查。（編輯：張銘坤）1141217