北市府總預算未納442億統籌款五度遭暫擱 第六度闖關成功

北市府明年度總預算案，今一讀通過交付委員會審查。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府明年度總預算送入議會審查，不過民進黨團不滿內容未包含新版財劃法增加的442億元統籌分配稅款，五度提出暫擱。今(17日)六度闖關，民進黨團要求二讀前應將短缺的442億元細項送到議會實質審查。議長戴錫欽強調，不管這442億元要重新編列進總預算或是透過追加減預算，都要經過議會把關，也要求相關局處將相關資料確定後，提供給各委員會議員了解；總預算案今闖關成功，將付委審查。

北市議會民進黨團幹事長顏若芳表示，台北市政府這次送來的總預算書僅有編列600多億元，少了明年增加的442億元統籌分配稅款，議員收到主計處送來一張A4紙，內容有大方向說要蓋社宅、捷運，但沒有細節內容，黨團多次暫擱是表達對於市府荒誕的不滿。她說，北市府的公務員都很優秀，其他縣市都可以在時間內將增加的統籌分配稅款都編入預算，為何台北市不行？希望二讀前能將詳細資料送到議會，讓議員好好審查。

廣告 廣告

民進黨議員洪健益也說，市府與中央在事權分配上是否取得共識？這也應該向議員報告，因為涉及對於明年預算的審查意見，總不能碰到有中央補助的部分就都暫擱。

主計處長蘇文樹表示，台北市依照慣例總預算案8月底前送議會，其餘五都都在9月底，其他縣市則是10月底，因為統籌分配稅款在9月中才有較為確定金額，因此沒有納入；至於後續如何安排，主計處已經提供議員大方向，明年會按照今年的基礎編列追加減預算；較為確定的就是目前規畫重大建設，以及比較確定的敬老卡擴大，還有部分要用在償債，這是編制的方向。至於中央、地方事權分配，他坦言目前還沒有共識，要再討論。

民進黨議員簡舒培說，全台只有台北市沒有核實把統籌分配稅款編列，過去幾個月到底在做什麼？現在黨團要求二讀會前將細目送議會，竟也無法回應，要等明年追加減才能一條條審，這樣北市府、市議會面子都掛不住。

社民黨議員苗博雅說，當議員沒看過將幾百億元用一張A4紙表格就交代的，北市府看來應該是要將這筆錢分成幾筆放到教育基金、住宅基金裡面，但如果是這樣，現在就可以跟議會報告，究竟內部評估哪些建設會因為這筆錢而加速，或是擴大，希望提出完整內容。

戴錫欽說，不管這442議員要重新編列進總預算，或是追加減預算，都要經過議會監督審查，他也指示各單位預算到各委員會審查後，有明確的項目都應該要進行討論，也有義務送到議會讓議員知悉。

國民黨議員曾獻瑩會後補充，統籌分配稅款雖然中央已經有發文來了，但因為補助款還有很多的不確定，等到確定了之後，再要求北市府盡快完整送進來讓議員審核，也不失為一個好方法。

【看原文連結】

更多自由時報報導

翁曉玲喊砍總統薪水 學者羅承宗：預算連付委都沒「是要砍什麼？」

自由爆新聞》藍白「怕倒閣」剩2條路？翁曉玲跳腳嗆聲被罵翻

不敢提倒閣 國民黨苦無其他有效反制作為

宜蘭壯圍鄉代會3連霸主席詹旺彬 今早驚傳逝世

