北市府與新壽完成合意解約 李四川笑回「嘿嘿嘿」心情曝

北市府21日下午宣布，已與新壽完成合意解約協議，24日會完成辦理塗銷地上權登記。台北市副市長李四川說，謝謝新壽願意配合，讓輝達能夠進駐北士科。（張珈瑄攝）

輝達海外總部將落腳北士科T17、18，擁有地上權的新光人壽與北市府合意解約，台北市議會日前審查通過「分手費」提案。北市府21日下午宣布，已與新壽完成合意解約協議，24日會完成辦理塗銷地上權登記。台北市副市長李四川被問及，完成合意解約心中是否放下一塊大石頭？他笑回「嘿嘿嘿」，謝謝新壽願意配合，讓輝達能夠進駐北士科，也對於台北和台灣的AI經濟上有幫忙。

市府與新壽雙方下周將會同辦理塗銷地上權登記，李四川表示，24日就會解決塗銷，因為今天簽完合意解約以後，時間已經超過下午3時30分，銀行已不能辦理相關業務，市府24日付錢給新壽，新壽才會蓋章給市府需塗銷的資料，「一手交錢一手拿資料」，新壽也發出重訊，應該不會再有變數。

廣告 廣告

有關塗銷地上權後，還有哪些後續工作？李四川說，接下來市府要跟輝達談簽約的事，錢的方面沒問題，現在最大問題就是投資計畫書，只要市府審定完投資計畫書就可以簽約；都市計畫變更上，先公展1個月，再來開都委會，市府會按照程序去做，看能不能在月底公展，因為建築師先現在設量，看建蔽率、容積率等哪些需要修正，目前就是明年農曆前簽約，也往明年中開工的目標前進。

【看原文連結】