北市府與新壽完成解約 蔣萬安：盼農曆年前與輝達簽約

台北市長蔣萬安表示，「我們開過無數次會議，但在第1次會議，我就和李副市長說，我們只許成功，不能失敗。」

台北市長蔣萬安22日上午參加「2025年CBMC台灣年會城市論壇」，以「只許成功、不許失敗」形容爭取輝達進駐北士科的決心。

延燒數個月時間，輝達海外總部落腳北士科T17、T18，終於塵埃落定。母公司台新新光金控21日替新壽發出重訊，董事會通過與台北市政府合意解約。

蔣萬安表示，「非常感謝新光人壽，昨天和我們台北市政府順利完成解約協議，當然接下來，我們就會進行包括都市計畫變更、以及設定地上權相關的作業，也希望最快可以在明年農曆年前，順利和輝達完成地上權的簽約，希望在明年中的時候，就可以順利動工。」

蔣萬安也進一步表示，包括T3、T4、T12，以及周邊地區到整個台北市，未來對於產業戰略規劃，市府一定會用更高角度、更長遠眼光來做規劃。

有議員則點出，北士科後續交通配套，以及未來進駐廠商對於綠能、綠電的需求配置等問題，都需要市府通盤規畫。

民進黨台北市議員林延鳳表示，「包含交通的配套，輝達要申請都市計畫變更，以及面對韌性電網的建置，還有未來進駐廠商，對於綠能綠電的需求的配置等等的問題，都需要北市府做通盤檢討，事先規畫。」

國民黨台北市議員曾獻瑩則說，「新壽的解約，他其實沒有附帶任何的條件，我們就44億盡快還給他，那接下來要做的事，重點就是設定地上權，還有盡快跟輝達簽約。」

針對外界關注雙城論壇的進度，台北市副市長林奕華透露有2個舉辦時間點，大概都是在12月下旬，正與上海方討論中。

蔣萬安則表示，持續與上海方溝通協調，目前還有很多行政細節還沒有確定，一旦有具體結果，會跟大家做報告。

