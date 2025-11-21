北市府與新壽總算能和平分手？ 李四川曝：最快下週解約

即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

輝達（NVIDIA）台灣總部預計落腳的北士科T17、T18用地，而台北市政府還在和新光人壽協調解約，原本預定今（21）日是要和新壽簽訂地上權的日子，外界關注是否會延後？新壽今天會召開臨時董事會嗎？對此，台北市副市長李四川受訪則透露，兩方昨晚就解約取得共識，若都發局跟地政局協商對文字沒有意見，大概新壽下午就會召開臨時董事會，可能下個禮拜大概就會簽訂解約協議書。

李四川今天接受媒體聯訪表示，昨天晚上已經與新壽就條文是否可以採用公文的說明，已經取得共識，有關文字大概會做部分的修正；新壽今早也送來公文，市府也正式回答。

接著，李四川說明，如果今天早上都發局跟地政局協商對文字沒有意見，大概新壽下午就會召開臨時董事會，可能下個禮拜大概就會簽訂解約協議書，「我想這件事情應該是有一個好的結果」。

另，輝達將設置台北子公司一事，李四川強調若有此事或鼓勵，如果輝達願意在台北市設子公司，在往後運作、公司營業以及生產鏈，大概對台北市或是對台灣在AI產業都有很大幫助；因此，市府一直建議輝達在台北市設立子公司，輝達也告訴市府，會朝這個方向做申請，｢現在還沒有送出給投審會，但輝達應該會朝這個方向來辦理」。

稍早，經濟部也證實，今年9月投審司已核准輝達台灣子公司設立；不過，輝達在本（11）月中再申請修正投資計畫，提高投資金額到新台幣10億元，今日上午已核准申請案。

