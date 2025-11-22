北市府與新壽解約！蔣萬安盼農曆年前簽約輝達、明年中動工
輝達海外總部進駐北士科T17、T18，再邁出關鍵一大步，台新新光金昨天發出重訊，表示新光人壽正式與台北市政府達成合意解約，台北市長蔣萬安今（22）天透露，最快預計跟輝達在農曆年前簽約，明年中開始動工。
T3、T4打造AI產業鏈？ 蔣：用更長遠眼光規畫
蔣萬安今天出席活動演講，同時也開心宣布新光人壽與北市府確定合意解約，紛擾多時的北士科T17、18基地地上權爭議，終於落幕，「NVIDIA輝達的海外總部確定落腳在台北，我想這是一件非常關鍵重要的一步」。
台北市議員曾獻瑩也說，肯定新壽這次做得非常正確，不再拖泥帶水，也不再附加許多條件拖慢輝達簽約的進度。
北市府預計最快在明年農曆年前與輝達完成地上權的簽約，明年中開始動工，至於周邊北士科T3、T4有計畫要規劃AI產業鏈嗎？對此蔣萬安表示，T3、T4、T12以及包括周邊，整個台北市未來對於產業要用更長遠的眼光來做整體規劃。
而輝達今年11月提出申請金額高達10億台幣的增資案，經濟部也在週五核准，耗時半年，中央、地方排除萬難順利留住輝達。
雙城論壇12月下旬登場？蔣萬安：很多細節沒確定
至於日前延期的雙城論壇也有新進展，蔣萬安提到，雙城論壇其實都持續跟上海方溝通跟協調，一旦有具體的結果跟結論都會跟大家報告。
台北上海雙城論壇今年輪到上海主辦，台北市副市長林奕華週五出席活動透露，預計落在12月下旬登場，不過現值兩岸敏感時機，北市府與上海啟動協調是否能有進展，也成了外界關注的最新焦點。
台北／陳可親、馮浩宇 責任編輯／張碧珊
更多台視新聞網報導
新壽董事會通過44.02億與北市府合意解約 返還北士科T17、T18
輝達確認將在台設子公司 蔣萬安：相約農曆年前簽約
院版《財劃法》挹注地方破1.2兆 蔣萬安：會議未看到具體數字
其他人也在看
新壽T17、18「合意解約」 蔣萬安：盼農曆年前與輝達簽約｜#鏡新聞
輝達確定落腳台北市，新壽董事會昨天(11/21)宣布，通過與北市府合意解約，市府應給付先前支出的權利金和相關成本，也就是外界俗稱「分手費」，總額來到44.02億台幣。北市府表示，雙方已完成「簽署合意解約」的協議書，也會同塗銷「地上權登記」。台北市長蔣萬安，今天(11/22)也親自感謝新光人壽，完成解約。而北市府正式收回土地後，就會依輝達需求，進行都市計畫變更，希望可以立拚明年農曆年前，與輝達簽約。鏡新聞 ・ 1 天前
輝達落腳北士科後放李四川選新北？ 蔣萬安：離選舉還有一段時間
台北市政府與新光人壽昨（21日）終於完成合意解約協議，輝達海外企業總部確定落腳北士科，被視為大功臣的副市長李四川也被外界解讀「任務完成」，可以放心參加2026年新北市長選舉。台北市長蔣萬安今（22日）被問到何時放李四川走？他笑回，「離選舉還有很長一段時間，我們現在都全力專注在拚市政」。鏡新聞 ・ 1 天前
新壽通過T17、18解約!權利金44.02億 蔣萬安:春節前與輝達簽約
財經中心／台北報導北市府終於鬆口氣，週五新壽召開臨時董事會，針對北士科T17、T18地上權案，權利金共44.02億元，與北市府合意解約。台北市長蔣萬安今天公開感謝外，也預告接下來就會進行都市計畫變更，快農曆年前，與輝達簽約，目標明年年中動工，未來也會在週邊做AI相關產業規劃。台北市長蔣萬安：「非常感謝新光人壽，昨天（21日）和我們台北市政府，順利完成解約協議。」台北市長蔣萬安好心情藏不住，因為眾所矚目的輝達總部案，新光人壽召開臨時董事會，終於通過與北市府就T17、T18基地，合意解約。台新新光金發重訊，依解約協議，將塗銷地上權登記，把土地還回去，北市府則要付給公司先前的支出成本，兩塊土地權利金共44.02億。新壽通過T17、18解約!權利金44.02億 蔣萬安:春節前與輝達簽約。（圖／民視新聞）台北市長蔣萬安：「都市計畫變更以及，設定地上權相關的作業，也希望最快，可以在明年農曆年前，順利和輝達完成地上權的簽約，明年中的時候，就可以順利動工，T3T4T12以及包括周邊，以及整個台北市來做整體規劃。」輝達總部要落腳台北，9月申請成立台灣子公司，11/12輝達申請將投資額增加到10億，18號輝達副總裁拜訪北市府，遞交投資意向書，並送上輝達皮衣小熊。但一度傳出新壽要求，如果土地沒給輝達，就要要回去，副市長李四川說不可能，最後終於在11/21雙方和平分手，經濟部也核准輝達子公司增資到10億元。新壽通過T17、18解約!權利金44.02億 蔣萬安:春節前與輝達簽約。（圖／輝達官網）台北市議員（國）曾獻瑩：「新壽這次做得非常正確，不再拖泥帶水，也不再附加許多的條件，新壽為它的社會形象扳回一城，（輝達）它要設立子公司，以一個合於，台灣法律規定的法人身份，（10億資本額）符合我們，台北市政府設定地上權的規定，參考它旁邊的T16這塊土地，當初至少要7.5億的資本額，才可以設定地上權。」北市府目標，農曆年前與輝達完成地上權簽約，明年年中動工，剛好對上輝達執行長黃仁勳來台參加尾牙，以及6月出席COMPUTEX的時間，大概也是希望AI教父來台時，能一起分享好消息。原文出處：新壽通過T17、18解約！權利金44.02億 蔣萬安：春節前與輝達簽約 更多民視新聞報導關稅協議即將拍板？傳台灣投資4000億美元 談判進度龔明鑫全說了不怕民調落後李四川！蘇巧慧霸氣喊：會讓大家知道我是最佳候選人關稅最新進度！金融時報指「台灣投資4000億美元」 經貿辦回應了民視財經網影音 ・ 1 天前
輝達陰謀論1》「圍牆花園」策略 遭質疑綁架AI
輝達（NVIDIA）19日盤後公布Q3財報，秀出亮眼業績，且對第4季銷售額給出優於預期的指引，執行長黃仁勳還駁斥AI（人工智慧）泡沫聲浪，但「AI的全村希望」近來卻是遭市場「空頭」鎖定，各種「陰謀論」四起，其中輝達透過「圍牆花園」（walled garden）策略，強勢在AI市場圈地，遭質疑是綁架A自由時報 ・ 1 天前
美國藥品關稅衝擊啟示錄：台灣藥價會否被迫「坐雲霄飛車」？
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌 美國總統川普拋出對藥品課徵高額關稅政策，恐引發全球藥價連鎖效應。專家指出，跨國藥廠為彌補美國市場損失，可能調高其他國家售價，台灣藥價上漲風險升高，尤其影響癌症與罕病用藥。衛福部已啟動藥價監控與國際協商機制，並強調需建立藥品風險預警系統與推動本土製藥，以防成本轉嫁衝擊民眾用藥權益。近期，美國總統川普再度拋出對藥品課徵高額關稅的政策風向，立刻在全球醫藥市場投下震撼彈。台灣立法院內已有民意代表憂心，若美國藥價上漲，跨國藥廠可能將成本轉嫁至其他國家，導致台灣藥價上漲，進而衝擊民眾用藥權益，尤其是癌症病友與罕病患者。一、為何川普藥價政策會「海嘯傳到台灣」？全球藥品供應鏈高度國際化，大型跨國藥廠的研發、生產與定價策略，往往依據「全球利潤最佳化」原則運作。當美國作為全球最大藥品市場之一，採取關稅或其他貿易壁壘措施時，藥廠面臨利潤壓力，常會透過下列方式轉嫁：國際價格平衡機制：提高其他市場的藥價，以補回美國市場的損失。供貨策略調整：優先供應高利潤市場，導致其他國家面臨供貨緊縮。延後新藥引進：評估市場價格接受度後才上市，影響患者取得新藥時程。這意味著，即便台灣並未KingNet 國家網路醫藥 ・ 1 天前
輝達陰謀論2》左手換右手？財報有副本？
輝達最新財報維持著超高成長率、極高毛利率與大量自由現金流，這份好到不太真實的財報，近年來一直受到市場空方砲火攻擊，其中輝達「最麻吉」的AI雲端運算企業CoreWeave，更是炮火聚焦地。空方多次質疑輝達與CoreWeave存在著「左手換右手」的槓桿操作，且以此來助推輝達的營收與市場需求。自由時報 ・ 1 天前
華為新技術輝達早有同款？ 切分多方算力資源
與輝達不同的是，輝達只能綁定自家算力卡，華為Flex：ai透過軟體創新，可對輝達、昇騰以及其他第三方算力資源實現統一管理與高效利用，有效屏蔽不同算力之間的差異，為AI訓練與推理提供更高效的資源支持。Flex：ai透過算力切分技術，將單張圖形處理器（GPU）或神經網路處理器...CTWANT ・ 1 天前
關稅衝擊申援破2千家！經長承諾「撐傘」到2027年 砸250億助攻AI淨零搶海外訂單
為協助國內產業因應美國關稅帶來的供應鏈衝擊，經濟部於台北盛大舉辦「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」跨部會聯合說明會。經濟部部長龔明鑫出席致詞，目前企業申請該方案已破二千件，他弘強調政府對企業「雨天不收傘、擴大撐傘」到鉅亨網 ・ 1 天前
解禁？ 彭博：川普政府考慮開放輝達H200出口中國
美中地緣政治競爭是輝達能不能重新回到中國的關鍵，今天有消息指出，最近幾天川普政府內部進行開放輝達H200晶片出口中國的討論，雖然不確定會不會成真，但這個利多消息一傳出，也讓輝達股價瞬間上漲1%。TVBS新聞網 ・ 1 天前
川普重整能源部 擴大石油開採 引加州、佛州反彈
川普政府一天內連推兩項能源新政策：擴大近海石油開採計畫及重組能源部，目的是將石油及核能資源置於優先地位，取代先前推動再生...世界日報World Journal ・ 23 小時前
FT：台美關稅協議近期公布 台灣將投資美國4,000億美元
英國金融時報（FT）引述知情人士指出，台灣與美國的關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，暗示可能約...聯合新聞網 ・ 1 天前
輝達H200能解禁？ 黃仁勳「看迷因」開會吐苦水
美國對中國的晶片出口管制，可能又出現變數。彭博社報導，川普政府正在討論，要不要開放輝達把H200晶片賣到中國。如果真的解禁，「AI教父」黃仁勳就能如願以償地重返中國市場。肩上扛著地球，上面寫著全美國的...華視 ・ 1 天前
聯準會放鴿！美股報喜「道瓊飆近500點」 台積電ADR反跌
【國際中心／綜合報導】人工智慧（AI）泡沫化疑慮導致亞股重挫，不過聯準會今（21）日表示不排除近期降息後，盤中震盪的美股受激勵上揚，終場收高。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
輝達救不了全村？投資人臨感恩節 轉而指望Fed下月決策
標普500指數周五出現5月以來最全面反彈，但周線仍跌近2%。投資人始料未及的是，在泡沫疑慮、經濟降溫疑慮，加上獲利了結同...聯合新聞網 ・ 16 小時前
北士科地上權 北市府與新壽完成解約協議
[NOWnews今日新聞]台北市政府表示，市府與新光人壽在昨（21）日完成合意解約協議，為輝達（NVIDIA）海外企業總部正式落腳北士科，打造台北邁向AI之都，達成重要的里程碑。台新新光金臨董會也於同...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
關稅協議即將拍板？傳台灣投資4000億美元 談判進度龔明鑫全說了
即時中心／黃于庭報導台美關稅進入最後磋商階段，先前公布暫時性稅率20%，我國政府持續爭取調降、不疊加，談判進度引發各界關注。英國《金融時報》日前引述多位知情人士說法，指出台灣可能投資美國4,000億美元，台積電已承諾投資的1,650億美元也包含其中。對此，經濟部長龔明鑫針對談判進度做出最新回應。民視 ・ 1 天前
火速與新壽解約！李四川曝「已用印」 來不及跑銀行改24日交錢、塗銷地上權
輝達（NVIDIA）預定將在北士科T17、T18設立海外總部，北市府與新光人壽協調解約多日，新壽今天（11/21）召開臨時董事會，通過與北市府合意解約；消息傳出後，台北市政府立即發新聞稿表示，感謝新光人壽為打造台北邁向AI之都達成重要里程碑，副市長李四川更透露，下午已經用印，不過因時間來不及跑銀行，約定下周一（11/24）「一手交錢、一手塗銷地上權資料」。太報 ・ 1 天前
攜李四川保住輝達！ 蔣萬安：談判複雜、也許出書分享
輝達落腳北士科T17、T18終於定案，台北市長蔣萬安希望明年初，可以與輝達完成地上權簽約、年中動工。只是紛擾半年，終於塵埃落定，蔣萬安分享這過程面臨的挑戰，還有政治攻防，直說超乎外界想像，未來出書或者寫回憶錄，會好好跟大家分享。 #蔣萬安#李四川#輝達東森新聞影音 ・ 16 小時前
蔣萬安：加速行政作業 盼農曆年前與輝達簽約
（中央社記者陳昱婷台北22日電）北市府與新壽昨天簽署北士科T17、T18基地解約協議，台北市長蔣萬安今天表示，接下來會全力加速相關行政作業，希望農曆年前與輝達完成地上權簽約、明年中動工。中央社 ・ 1 天前
美關稅衝擊 經部4大措施受理逾2千件
經濟部日昨於台北舉辦「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」跨部會聯合說明會，現場逾二五○位公協會及業者代表到場。經濟部長龔明鑫出席致詞表示，因應美國對等關稅，政府對產業之支持方案在資金方面，政府提供信保機制及利息補貼等協助，確保「雨天不收傘、擴大撐傘」，以支持企業進行業務擴充；提升競爭力方面，政府編列二五○億元預算協助企業投入升級轉型，尤其是導入AI、數位轉型、永續淨零等；爭取海外訂單方面，政府補助企業赴海外參展、設立據點，強化國際通路布局。截至目前為止，經濟部推出四大措施已受理超過二千件申請，顯示業界對政府資源有需求，政府將持續支援企業直到二○二七年完成轉型，並爭取更多海外訂單。後續政府推動政策也將持續依業者需求滾動式檢討，共同讓台灣更好、成為國際典範，讓業者訂單跟金流 ...台灣新生報 ・ 16 小時前