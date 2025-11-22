北市府與新壽解約！蔣萬安盼農曆年前簽約輝達、明年中動工

輝達海外總部進駐北士科T17、T18，再邁出關鍵一大步，台新新光金昨天發出重訊，表示新光人壽正式與台北市政府達成合意解約，台北市長蔣萬安今（22）天透露，最快預計跟輝達在農曆年前簽約，明年中開始動工。

T3、T4打造AI產業鏈？ 蔣：用更長遠眼光規畫

蔣萬安今天出席活動演講，同時也開心宣布新光人壽與北市府確定合意解約，紛擾多時的北士科T17、18基地地上權爭議，終於落幕，「NVIDIA輝達的海外總部確定落腳在台北，我想這是一件非常關鍵重要的一步」。

台北市議員曾獻瑩也說，肯定新壽這次做得非常正確，不再拖泥帶水，也不再附加許多條件拖慢輝達簽約的進度。

北市府預計最快在明年農曆年前與輝達完成地上權的簽約，明年中開始動工，至於周邊北士科T3、T4有計畫要規劃AI產業鏈嗎？對此蔣萬安表示，T3、T4、T12以及包括周邊，整個台北市未來對於產業要用更長遠的眼光來做整體規劃。

而輝達今年11月提出申請金額高達10億台幣的增資案，經濟部也在週五核准，耗時半年，中央、地方排除萬難順利留住輝達。

雙城論壇12月下旬登場？蔣萬安：很多細節沒確定

至於日前延期的雙城論壇也有新進展，蔣萬安提到，雙城論壇其實都持續跟上海方溝通跟協調，一旦有具體的結果跟結論都會跟大家報告。

台北上海雙城論壇今年輪到上海主辦，台北市副市長林奕華週五出席活動透露，預計落在12月下旬登場，不過現值兩岸敏感時機，北市府與上海啟動協調是否能有進展，也成了外界關注的最新焦點。

台北／陳可親、馮浩宇 責任編輯／張碧珊

